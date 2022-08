АЕЦ "Запорожие" отново е свързана с украинската мрежа

"Днес, 26 август 2022 г., в 14:04 ч. един от спрените вчера енергоблокове на АЕЦ "Запорожие" беше включен към електропреносната мрежа. В момента мощностите се увеличават. Няма забележки по работата на оборудването и системите за безопасност", обявиха от "Енергоатом" в "Телеграм".

"Професионалистите от ядрената енергетика на Запорожската АЕЦ са истински герои! Те неуморно и здраво държат на раменете си ядрената и радиационната безопасност на Украйна и цяла Европа и работят самоотвержено, за да може родината им да има живителна електроенергия", добавиха от държавната компания.

One reactor unit of the #Zaporizhzhya NPP is again connected to the energy system of #Ukraine.



📰Energoatom pic.twitter.com/BXahj74hjR