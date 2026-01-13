Ако мислите, че София беше зле, вижте поледицата в Амстердам (ВИДЕО)

Студ е сковал Европа и поледиците затрудняват жителите на градове из целия континент.

Само преди дни в София травматологиите се напълниха с пострадали, неуспели да преминат успешно по замръзналите тротоари и подлези. Оказа се обаче, че софийската ледена криза е нищо в сравнение с поледиците в Амстердам.

На видеа в социалните мрежи са запечатани атрактивни падания с колела, акробатични изпълнения на пешеходци и катастрофални плъзгания на коли, завършващи с челен удар.

Снежната криза в Нидерландия

Във вчерашния ден снегът и ледът продължаваха да предизвикват хаос в части от Европа, приземявайки самолети и блокирайки пътища, като около 1000 души бяха принудени да прекарат нощта именно на летище "Схипхол" в Амстердам, докато персоналът работеше по разчистване на снега от пистите.

Най-малко 800 полета бяха отменени на "Схипхол" - едно от най-натоварените летища в Европа.

Говорителят на летището Стефан Донкер заяви, че това е "изключителна ситуация", добавяйки, че "Схипхол" е осигурило няколкостотин легла, възглавници, одеяла, храна и напитки за пътниците.

В останалата част от Нидерландия много училища бяха затворени, а властите призоваха хората да работят от дома си.

За много райони беше обявен жълт код за лошо време.

По холандските пътища се образуваха километрични задръствания. Местни медии съобщиха за няколко затворени магистрали заради поледиците. Имаше инциденти с преобърнали се камиони и плъзнали се в канавките автомобили. Из цялата пътна мрежа на страната бяха регистрирани детески произшествия.