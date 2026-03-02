Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Иран подпали саудитска рафинерия на най-голямата петролна компания в света. Акциите на руските компании поскъпват (ВИДЕО)

02 март 2026, 10:14 часа 252 прочитания 0 коментара
Иран подпали саудитска рафинерия на най-голямата петролна компания в света. Акциите на руските компании поскъпват (ВИДЕО)

Ирански въздушен удар е подпалил ключово предприятие на Saudi Aramco - най-голямата петролна компания в света като обем на управлявани резерви от черно злато (над 250 млрд. барела петрол). Пазарната капитализация на Saudi Aramco е почти 1,70 трилиона долара.

Ударът е извършен в Рас Танур, а рафинерията там е преустановила работа. Официално от ръководството на предприятието казват, че е избухнал малък пожар, който е бил бързо овладян. Няма данни за жертви или сериозни материални щети. Какъв ще е отговорът на Рияд предстои да видим, но още вчера, 1 март, вече имаше ясен сигнал от саудитския престолонаследник - саудитските въоръжени сили да са готови за военни действия и ответни удари, ако Иран продължава с агресията - ОЩЕ: Саудитска Арабия е в бойна готовност да воюва с Иран (ВИДЕО)

Междувременно, акциите на най-големите руски производители на петрол тръгнаха нагоре - на Московското фондова борса. Фондовите борси в ОАЕ и Бахрейн са затворени поне до 4 март:

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Саудитска Арабия петрол петролна рафинерия война Иран
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес