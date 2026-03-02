Иран подпали саудитска рафинерия на най-голямата петролна компания в света. Акциите на руските компании поскъпват (ВИДЕО)

Ирански въздушен удар е подпалил ключово предприятие на Saudi Aramco - най-голямата петролна компания в света като обем на управлявани резерви от черно злато (над 250 млрд. барела петрол). Пазарната капитализация на Saudi Aramco е почти 1,70 трилиона долара.
BREAKING: Sky News Arabia claims Saudi Aramco’s Ras Tanura refinery was shut down following a drone attack. pic.twitter.com/YGXRzfhQms— Clash Report (@clashreport) March 2, 2026
Ударът е извършен в Рас Танур, а рафинерията там е преустановила работа. Официално от ръководството на предприятието казват, че е избухнал малък пожар, който е бил бързо овладян. Няма данни за жертви или сериозни материални щети. Какъв ще е отговорът на Рияд предстои да видим, но още вчера, 1 март, вече имаше ясен сигнал от саудитския престолонаследник - саудитските въоръжени сили да са готови за военни действия и ответни удари, ако Иран продължава с агресията - ОЩЕ: Саудитска Арабия е в бойна готовност да воюва с Иран (ВИДЕО)
Междувременно, акциите на най-големите руски производители на петрол тръгнаха нагоре - на Московското фондова борса. Фондовите борси в ОАЕ и Бахрейн са затворени поне до 4 март:
Shares of Russian oil and gas companies are rising amid U.S. and Israeli strikes on Iran. pic.twitter.com/LyFi8LsXsI— Clash Report (@clashreport) March 2, 2026