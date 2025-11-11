"Ако не се подчинявате, ще ви застрелям": "Мотивационна" реч на руски командир (ВИДЕО)

"Ако не слушате заповедите, ако отказвате да изпълнявате задачи, заклевам се в майка ми, заклевам се в децата ми, лично ще ви застрелям". Думите са на командващия една от частите на 218 танков полк в руската армия (поделение 82588). Те са запечатани на видео.

"Ще подам доклад, че сте изчезнали по време на акция, но ще ви застрелям - всеки от вас. Не ми дреме кой ви покровителства. Всички вие, цялата група, гадове мръсни - с изключение на него (посочва един от войниците) - всички вие, твари, докажете, че сте мъже" - така продължава "мотивационната реч" на командващия:

The commander of one of the units of the 218th Tank Regiment (military unit 82588 of the Russian Armed Forces) openly explained why there are so many missing soldiers in the Russian army. pic.twitter.com/Uy21I5tTsH — WarTranslated (@wartranslated) November 10, 2025

Ситуацията е поредното показно какво е положението в руската армия що се отнася до това да се ценят войниците ѝ. Вече почти 4 години пълномащабна война в Украйна излязоха безброй такива кадри и сведения, показващи как руските командири гледат на подчинените си само като на пушечно месо.

