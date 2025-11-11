Любопитно:

"Ако не се подчинявате, ще ви застрелям": "Мотивационна" реч на руски командир (ВИДЕО)

11 ноември 2025, 06:58 часа 466 прочитания 0 коментара
"Ако не слушате заповедите, ако отказвате да изпълнявате задачи, заклевам се в майка ми, заклевам се в децата ми, лично ще ви застрелям". Думите са на командващия една от частите на 218 танков полк в руската армия (поделение 82588). Те са запечатани на видео.

Още: Обещания за повече пари, ако убедиш някой да мре за Путин в Украйна, по-големи наказания ако избяга: Русский мир

"Ще подам доклад, че сте изчезнали по време на акция, но ще ви застрелям - всеки от вас. Не ми дреме кой ви покровителства. Всички вие, цялата група, гадове мръсни - с изключение на него (посочва един от войниците) - всички вие, твари, докажете, че сте мъже" - така продължава "мотивационната реч" на командващия:

Ситуацията е поредното показно какво е положението в руската армия що се отнася до това да се ценят войниците ѝ. Вече почти 4 години пълномащабна война в Украйна излязоха безброй такива кадри и сведения, показващи как руските командири гледат на подчинените си само като на пушечно месо.

Още: Маниаци с автомати: Русия въоръжи серийни убийци и психопати

