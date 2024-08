"Ако нещо за Русия се обърка в Украйна": Кадиров заплаши с ядрено оръжие (ВИДЕО)

Ако "случайно" загубим в Украйна, ще започнем Трета световна война с ядрено оръжие. Това де факто заяви чеченският лидер Рамзан Кадиров и то пред водещия руски държавен телевизионен канал.

Всъщност Кадиров обясни, че "ако нещо се обърка, сигурен съм, че ще натиснем копчето и ще разрушим сатанизма". Това е нито повече, нито по-малко от завоалирана закана - друг е въпросът дали от чеченския лидер зависи каквото и да е, както и дали на режима на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин наистина "му стиска": Медведев: Законите на Вавилон, Стария завет и Коранът ни дават право да използваме ядрено оръжие

Руските заплахи за използване на ядрено оръжие заради Украйна са периодични още откакто Путин нареди пълномащабна инвазия на армията си.

