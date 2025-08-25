Войната в Украйна:

Израелски удар по болница в Газа, най-малко 4 загинали журналисти на големи световни агенции

25 август 2025, 13:28 часа 286 прочитания 0 коментара
Израелски удар по болница в Газа, най-малко 4 загинали журналисти на големи световни агенции

Катарската телевизия Ал Джазира обяви, че при израелския удар по болница "Насер" в Газа е загинал най-малко един неин журналист, фоторепортерът и оператор Мохамед Салама. По данни на службата за гражданска защита на палестинския анклав загиналите са най-малко 15, от които четирима са журналисти, а един - член на службата, предаде Франс прес. Сред загиналите е и Мариам Дакка, работила за Асошиейтед прес на свободна практика, съобщи и АП. 33-годишната журналистка е била в болницата за репортаж, целящ да покаже как докторите в нея се опитват да спасят деца без предишни здравни проблеми, които са напът да умрат от глад.

Агенция Ройтерс на свой ред съобщава, че сред загиналите е и неговият оператор Хусам ал Масри. Фотографът Хатем Халед, също работещ за британската агенция, е сред ранените.

Общо 192 журналисти загинаха от началото на конфликта в Газа, отбелязва АП, като цитира Комитета за защита на журналистите. До момента във войната между Русия и Украйна са загинали 18 служители на медиите.

Още: UNICEF: Децата в Газа гладуват заради блокадата, не от липса на храна

Израелската армия съобщи, че проверява информацията за удара.

Българска лекарка в Газа разказва: Тежък глад, болести, катастрофа (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Израел Ивицата Газа журналисти убити журналисти война Израел информация 2025
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес