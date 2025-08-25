Burning Man или "Дюн"? Пясъчна буря връхлетя популярния фестивал в САЩ (ВИДЕО)

Първият ден на легендарния фестивал Burning Man в американския щат Невада започна не с музика и танци, а с масивна пясъчна буря. Ветрове със скорост до 80 км/ч връхлетяха пустинята Блек Рок, превръщайки я буквално в сцена от "Дюн". Пясък имаше навсякъде – в палатките, колите, а хората бяха принудени да дишат през маски. Участниците заснеха апокалиптични кадри и заляха социалните мрежи с тях.

MONSOON‼️ Monsoon Storms hit Burning Man this weekend, bringing 50 MPH winds to the area. The festival takes place in the Nevada black rock desert, where pop-up storms are common during this time of year. pic.twitter.com/jni78q6LOb — Brian Eastwood (@BrianEastwood_X) August 25, 2025

Бурята ще се завърне

Към 8:15 ч. сутринта българско време на 25 август входовете към Блек Рок Сити все още бяха затворени. Организаторите на Burning Man съобщиха, че дъждът и вятърът са почти спрели или отслабнали. Но метеоролозите предупреждават - бурята ще се завърне.

Intense Dust Storm Sweeps Through Burning Man at Black Rock Desert, Nevada, USA.



August 23, 2025 Yesterday.



I want to know more about Burning Man. pic.twitter.com/le3D55MKDm — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 24, 2025

За превозните средства, спрели на Gate Road, очакваното време за влизане в Блек Рок Сити е седем часа след отварянето на входовете.

Трафикът е спрян в Уодсуърт, а от Burning Man приканват всички, които все още са в Рино, да останат там до ново нареждане. Рино е сред най-големите градове в близост.

Превозните средства не могат да се движат по плажа, а най-близкото летище е затворено.

Какво е Burning Man?

Burning Man е едноседмично мащабно събитие в пустинята, фокусирано върху "общност, изкуство, самоизразяване и самоувереност", което се провежда ежегодно в западната част на Съединените щати. Името на фестивала идва от церемонията, която се провежда в предпоследната нощ на събитието - символичното изгаряне на голям дървен макет, наричан "Човекът", в събота вечерта преди Деня на труда.

От 1990 г. събитието се провежда в Блек Рок Сити в северозападната част на Невада - временен град, издигнат в пустинята Блек Рок, на около 160 км североизточно от Рино.

Според съоснователя на Burning Man Лари Харви събитието се ръководи от десет принципа, сред които дарения, декомерсиализация, радикална самодостатъчност, радикално самоизразяване, общи усилия, гражданска отговорност и др.

Цените на билетите за фестивала варират от 500 до 3000 долара.

