"Ако Путин се съгласи, оръжията в Украйна млъкват веднага": Отговорът е като от бясно куче (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Готови сме за мир. САЩ ще трябва да убедят Русия. Ако Русия се съгласи, оръжията ще замлъкнат веднага". Думите са на украинския президент Володимир Зеленски и са от традиционното му вечерно видеообръщение. Зеленски говори след срещата между украинска и американска делегация в Саудитска Арабия – украинският президент определи срещата като конструктивна. "Позицията ни е напълно ясна – търсим мир от първата секунда, в която започна войната", напомни Зеленски – всеки, който има поне една мозъчна клетка в главата си, може да потърси в Интернет колко пъти украинският президент призоваваше руския диктатор Владимир Путин да седнат двамата и да се разберат: всичко това преди организираното и изпълнено от руснаците клане в Буча: След 9-часови преговори: Украйна се съгласи за примирие, САЩ пускат военната помощ.

До момента издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца Путин не е обелил и думичка за постигнатото от САЩ и Украйна. Няма и някакви по-значими коментари от политическия и институционален кръг на Кремъл – единствено говорителят на руското МВнР Мария Захарова публикува в Телеграм поредно интервю на руския външен министър Сергей Лавров с американски блогъри, в което изрично Лавров посочва, че: "Тръмп не иска да ги предостави [гаранции за сигурност] на Украйна, водена от Зеленски. Има собствено виждане за ситуацията, което редовно и директно изразява. Тази война никога не трябваше да започва". Лавров продължава и с мантрите как Европа и Великобритания искали войната да продължи и за пореден път прокарва опорната точка на кремълската външна политика как Русия пазела рускоезичните зад граница (връзка ТУК).

Отделно – руските националисти, които виреят и цъфтят така хубаво в Телеграм, вкупом нададоха вой против примирие. Това щяло да е предателство и саботаж – а руският депутат и бивш командващ 58-ма общовойскова руска армия генерал Виктор Соболев директно каза, че Руската федерация не трябва да се съгласява на едномесечното примирие, чиито основи изковаха САЩ и Украйна в Саудитска Арабия, защото така Украйна щяла да получи възможност да се превъоръжи, коментира ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната.

Междувременно, ново социологическо изследване на Киевския международен институт по социология сочи, че 66% от украинците смятат, че целта на Путинова Русия е Украйна да бъде унищожена (28% вярват, че целта на Кремъл е геноцид, а 38% - установяване на пропутинско управление). 38% от запитаните вярват, че Руската федерация иска да превземе част или цялата територия на Украйна, а 87% от запитаните са на мнение, че Путин няма да спре с окупираното досега (става въпрос за вариации какво точно разбират отговарящите, но общият знаменател е, че руският диктатор няма да спре). Само 4% смятат, че Русия ще се задоволи с превзетото досега и едва 3% вярват, че Путин иска да "денацифицира" Украйна. Проучването е направено сред 1029 души, които са били на украинска земя, контролирана от Киев, по телефона (пълното проучване – ТУК).

По въпроса с "денацификацията" - френският министър на отбраната Себастиан Лекорню беше категоричен, че Франция няма да приеме нищо такова и че първата гаранция за сигурност на Украйна е силата на нейната армия.

Ще има ли мир? Не – това смята известният украински журналист Юрий Бутусов, който е опозиция на Зеленски от дълго време. Защо Бутусов смята така – според него, след вчерашната среща в Саудитска Арабия се е видяло, че американският президент Доналнд Тръмп първо е формулирал позицията си за преговори под формата на 30-дневно примирие на сегашната фронтова линия. Но понеже САЩ обявиха веднага връщане на военната помощ за Украйна, американците нямат увереност, че Путин ще се съгласи да припознае и одобри споразумението между САЩ и Украйна за примирието от Джеда като първа стъпка в процес на изковаване на дълготраен мир, вярва Бутусов: За какво се разбраха в Джеда Украйна и САЩ: Пълният текст на споразумението

"Според мен, за да се съгласи Путин на примирие, е необходимо руската армия на фронта да бъде спряна, тоест да се покаже, че Путин не е способен да унищожи Украйна с военни методи. За да стане това, трябва да бъдат убити и тежко ранени повече руски войници месечно, отколкото Путин е в състояние да мобилизира – тоест приблизително по 40 000. При такива загуби фронтът ще почне да се стабилизира и да е неприемливо за Русия да продължава. Това е единствената стратегия Путин да бъде принуден да иска мир", обобщава Бутусов в профила си във Facebook. Журналистът добавя, че за да бъде постигнато това нещо, САЩ трябва да дадат много повече военна помощ на Украйна от досега даденото и даваното. Според Бутусов, реалистично е в рамките на година Украйна да има такива възможности като оръжие, че да избива повече руски войници, отколкото Путин може да намери – на месечна база.

Че Путин няма абсолютно никакво намерение да търси мир личи кристално ясно от сутрешната сводка на украинския генщаб за интензивността на боевете. На 11 март бойните сблъсъци са 259 – това е третото най-високо постижение от началото на пълномащабната война в Украйна, която започна по заповед на Путин на 24.02.22. Това е увеличение със 119 Колко точно е рекордът досега, припомнете си: Севернокорейският ефект в Курск: Безумно число руски пехотни атаки за 24 часа (ОБЗОР - ВИДЕО)

Заради явното настъпление на пехотата, намалява броят на използваните от руснаците управляеми авиационни бомби (КАБ) на дневна база – с 52 са по-малко, но общо са пак внушително число – 116. 28 от бомбите са хвърлени в Курска област т.е. по цели на руска територия. Ясно е, че когато пехотата напредва, бомбардировките намаляват, за да не убиваш свои войници – до руснаците го осъзнават. Мащабът на руския артилерийски огън също намалява на дневна база – с 1000 изстреляни снаряда по-малко т.е. общо 5000 използвани от руската армия снаряди за последното денонощие. Намалява и броят на използваните FPV дронове-камикадзе – с 600 по-малко на дневна база, до 2285 общо, показват данните от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещото направление пак е Покровското – цели 68 руски пехотни атаки там, като пак става въпрос за бойни действия по цялата южна дъга на град Покровск. Точно там от началото на март украинците постигнаха успехи и буквално спряха настъплението на руската армия, като я лишиха и от някои вече заети позиции – Пищане, Котлино, Успеновка, Удачно. (КАРТА) Показателно е, че украинският генщаб посочва като места на боеве Улакли и Андреевка, които се считат за превзети от руснаците – при това не в Новопавловското направление, където са тези села, а там руските пехотни атаки са били 18 и то главно от Константинопол на запад и от Велика Новоселка на север. Показателно е и, че има 15 руски пехотни атаки и в Запорожка област, Гуляйполе, което не е много далеч от Велика Новоселка на запад, както и 9 руски пехотни атаки в Ореховското направление т.е. най-западната част на Запорожка област. Но украинският военен оператор на дронове Станислав Бунятов е категоричен, че твърдението на руското военно министерство, че руснаците са превзели Константинопол не отговаря на действителността. По 33 руски пехотни атаки има в Курското и Лиманското направление, 32 са били в Торецкото направление, 14 в Краматорското направление (Часов Яр) и 13 в Купянското направление, северно от Лиманското. Украинският военен анализатор о.з. полковник Константин Машовец обаче казва, че украинската армия в последно време е извършила редица успешни контраатаки не само в Покровското направление.

По отношение на Курска област обаче е ясно, че руската армия напредва – серия от геолокализирани видеокадри го показват. Пример е Бондаревка, източно от Суджа, но още и Зазулевка, Колмаков, Куриловка. Руски телеграм канали като "Два майора" твърдят, че руските войници настъпват в индустриалната зона на Суджа от север и чак до местния пазар в центъра.

Sudzha area. The RuAF occupy new positions in Zazulevka. 51.258130 35.264280 pic.twitter.com/vzKXnQVYfp

"Два майора" обаче признава, че нещата в Торецк не вървят добре за руснаците – продължавало да идва информация за "разполагане на подразделения на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) дълбоко в градската зона". Има и различни видеокадри от телеграм канали, показващи боеве на нови места навътре в града, като улица "Панталеймоновка" - т.е. украински напредък (ГЕОЛОКАЛИЗАЦИЯ). Руското военно министерство обаче казва, че руската армия превзела село Дачно, северно от Торецк, за което още няма потвърждение с геолокализирани видеа:

В Северското направление е спряна голяма руска атака с бронирани превозни средства – 14 бронетранспортьора са унищожени, 16 са повредени, 1 танк също е унищожен, а 2 са повредени, има и видеокадри. Основната руска цел там е Билохоровка (Белогоровка), на река Жребец, но атаката е към Верхнокамянско, източно от град Северск:

🇺🇦 On the Siversk front, Russian forces launched a massive assault—only to be crushed by Ukraine’s 30th, 54th, and 81st Brigades. Russian losses: 14 APCs destroyed, 16 damaged, 1 tank destroyed, 2 damaged, multiple vehicles wiped out, and 159 personnel eliminated. pic.twitter.com/3d9xOQ3Ta1