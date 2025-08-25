Alestorm идват у нас за хедлайнерски концерт

Шотландските „метъл пирати“ Alerstorm ще имат хедлайнерско шоу у нас! Концертът им ще се състои на 29 ноември 2025 година в столичния „Joy Station“ от 20:00 часа. Събитието е част от европейското турне, представящо най-новият албум “The Thunderfist Chronicles”, издаден преди два месеца от Napalm Records.

Билети се продават онлайн и в мрежата на Eventim.bg. Цената им до 11:00 часа на 29 август ще е 60 лева, а след това постепенно ще расте. Електронната версия на билетите не е необходимо да бъде отпечатана, а ще може да бъде сканирана на входа директно от телефон. Деца до 7 годишна възраст (включително) влизат без билет. Всички лица до 18 годишна възраст влизат само с придружител с билет и попълнена декларация, която може да изтеглите от тук: https://securitysks.com/?page_id=734.

Предстои обявяването на допълнителна информация!