Огромен скандал на US Open! Медведев нападна съдия: Ти мъж ли си? (ВИДЕО)

25 август 2025, 11:54 часа 700 прочитания 0 коментара
Огромен скандал на US Open! Медведев нападна съдия: Ти мъж ли си? (ВИДЕО)

Бившият номер 1 в световния тенис Даниил Медведев се забърка в пореден голям скандал на корта. Руският тенисист, който се слави с необуздания си нрав, отпадна още в първия кръг на последния за годината турнир от Големия шлем US Open. Той си събра багажа, след като отстъпи пред представителя на Франция Бенжамен Бонзи с 3:6, 5:7, 7:6(5), 6:0 и 4:6.

В третия сет Бонзи бе много близо до победата, след като имаше мач бол при резултат 5:4 гейма. Французинът не успя да реализира първия си сервис и трябваше да изпълни втори. Тогава обаче на корта се появи фотограф, който започна да снима играчите. Наложи се той да бъде изведен от охраната. В суматохата обаче съдията Грег Алънсуърт обяви, че Бонзи трябва да бие първи сервис. Това вбеси Медведев, който отиде до рефера и го атакува словесно.

Медведев потърси обяснение от съдията за неговото решение. Руснакът на няколко пъти попита Алънсуърт дали е мъж. След това бившият номер 1 каза на феновете, че реферът вече иска да си ходи, тъй като му плащат на мач, а не на час.

„Мъж ли си? Защо трепериш? Какво има? Защо даваш първи сервис? Хора, той иска да си ходи. Не иска да е тук. Плащат му на мач, не на час“, изригна Медведев. В последствие руснакът успя да изравни резултата до 2:2 сета, но в петата част не успя да се противопостави на съперника си и трябваше да се примири със загубата.

Бойко Димитров
