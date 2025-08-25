Войната в Украйна:

Избраха временен кмет на Герман

25 август 2025, 11:54 часа 361 прочитания 0 коментара
Росица Лучанова беше избрана за временен кмет на кметство Герман. Това стана факт, след като Столичната Общинска избирателна комисия (ОИК) прекрати предсрочно пълномощията на кмета на село Герман в район "Панчарево" Божидар Трайков. До решението се стига след проверка по два сигнала за несъвместимост на Трайков с изискванията за кметския пост, подадени от Калоян Васев и Юлиян Исмаил - подател на сигнала, довел до отстраняването на кмета на село Доброславци в район "Нови Искър" Росен Николов.

Какъв е проблемът?

Към датата на полагането на клетва и встъпването си в длъжност начело на кметство Герман на 13 ноември 2023 г., Трайков е притежавал дружествени дялове във фирмите "Български автостъкла" ООД и "Тезбус" ООД. Той предприел действия по прехвърляне на дяловете си в "Български автостъкла", вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на 30 ноември 2023 г. Трайков обаче не уведомил за действията си председателя на Столичния общински съвет (СОС) и ОИК.

Договор за покупко-продажба на дяловете му в "Тезбус" бил сключен на 29 юли 2024 г., но това е отразено чак на 17 октомври 2024 г. - след предвидения срок до 13 декември 2023 г.

Според ОИК без значение дали е осъществявана търговска дейност е налице нарушение на нормативното ограничение за недопускане на неправомерно влияние и конфликт на интереси.

Виолета Иванова
