Избраха временен кмет на Герман

Росица Лучанова беше избрана за временен кмет на кметство Герман. Това стана факт, след като Столичната Общинска избирателна комисия (ОИК) прекрати предсрочно пълномощията на кмета на село Герман в район "Панчарево" Божидар Трайков. До решението се стига след проверка по два сигнала за несъвместимост на Трайков с изискванията за кметския пост, подадени от Калоян Васев и Юлиян Исмаил - подател на сигнала, довел до отстраняването на кмета на село Доброславци в район "Нови Искър" Росен Николов.

Какъв е проблемът?

Към датата на полагането на клетва и встъпването си в длъжност начело на кметство Герман на 13 ноември 2023 г., Трайков е притежавал дружествени дялове във фирмите "Български автостъкла" ООД и "Тезбус" ООД. Той предприел действия по прехвърляне на дяловете си в "Български автостъкла", вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на 30 ноември 2023 г. Трайков обаче не уведомил за действията си председателя на Столичния общински съвет (СОС) и ОИК.

Договор за покупко-продажба на дяловете му в "Тезбус" бил сключен на 29 юли 2024 г., но това е отразено чак на 17 октомври 2024 г. - след предвидения срок до 13 декември 2023 г.

Според ОИК без значение дали е осъществявана търговска дейност е налице нарушение на нормативното ограничение за недопускане на неправомерно влияние и конфликт на интереси.