25 август 2025, 11:25 часа 213 прочитания 0 коментара
Казахстан обяви засегнат ли е износът на петрол след украинските атаки

Износът на петрол от Казахстан през руското пристанище Уст-Луга продължава и не е прекъснат от атаките с украински дронове срещу ключовия терминал, съобщи днес казахстанското министерство на енергетиката, цитирано от Ройтерс.

Отломки от унищожени украински дронове причиниха пожар вчера в терминал на компанията за добив и преработка на природен газ "Новатек" в руското пристанище Уст-Луга, в Ленинградска област.

Губернаторът на областта Александър Дрозденко обяви, че пожарът е потушен и се работи по ремонтни и възстановителни дейности.

В комплекса на пристанище Уст-Луга, разположено на 165 километра югозападно от Санкт Петербург, който беше открит през 2013 г., газов кондензат се преработва в различни форми на горива и се транспортира към международните пазари.

