Ако започне война, конфискуваме ви къщи, коли и т.н.: Предупредителни писма

Норвежката армия започна да предупреждава гражданите на страната, че ако скандинавската държава влезе във война, имуществото на гражданите може да бъде конфискувано за военни цели. Изпращането на писма от армията стартира от 19 януари, като се очаква през 2026 година да бъдат пратени 13 500 писма. Те са с уведомителен режим и нямат никакъв юридически ефект в мирно време, предаде Euronews.

Освен недвижимо имущество, става въпрос и за движимо - т.е. коли, микробуси, камиони и т.н. Идеята е норвежката армия да има всичко необходимо като ресурс, за да се справи с чужда военна агресия.

Военните подчертават, че това се отнася само до ситуация на война. Писмата се изпращат предварително, за да могат хората да разберат рисковете и да се подготвят. Това е част от планирането за непредвидени ситуации при най-лошия сценарий, а не е признак за непосредствена заплаха, уверява норвежката армия.

Интересен факт - въпросните писма са срочни т.е. уведомлението, че гражданско имущество може да бъде конфискувано в случай на война, не важи безкрайно, а за определен период от време. В случая става въпрос за 1 година. Повечето от писмата, които ще бъдат пратени тази година, всъщност са подновяване на уведомление.

