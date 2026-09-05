Кабинетът "Радев":

"Алтернатива на Германия" ще спечели в Саксония-Анхалт - въпросът е дали това всъщност ще е загуба

05 септември 2026, 19:16 часа 946 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
"Алтернатива на Германия" ще спечели в Саксония-Анхалт - въпросът е дали това всъщност ще е загуба

Утре, 6 септември, Саксония-Анхалт гласува, за да избере нова местна власт, а крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) води с 41-43% в социологическите проучвания - почти двойно повече от ХДС (християндемократите), които са с 22-23% резултат. Това е разлика от 20 пункта от 2021 г. насам.

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Залогът обаче е дали АзГ ще постигне резултат, който да ѝ позволи самостоятелно управление. Това може да стане, ако достатъчно от по-малките партии не преминат 5%-тната бариера. Но ако не се случи така, то провинцията може да остане без правителство дълго време, тъй като всички политически противници на АзГ декларират, че няма да се коалират с тях. На АзГ ѝ трябват 49 депутати в местния парламент, за да управлява сама. Това значи победа с около 44-45%, т.е. малко над това, което показва социологията.

Изборите са първите от общо 3 вота този месец, при които германски провинции ще избират кой да ги управлява и се разглеждат като сигнал за това накъде се насочва страната преди федералните избори през 2029 година. В Берлин изборите са насрочени за 20 септември. Ще се гласува още и в Мекленбург-Предна Померания – също на 20 септември

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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