"Алтернатива на Германия" ще спечели в Саксония-Анхалт - въпросът е дали това всъщност ще е загуба

Утре, 6 септември, Саксония-Анхалт гласува, за да избере нова местна власт, а крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) води с 41-43% в социологическите проучвания - почти двойно повече от ХДС (християндемократите), които са с 22-23% резултат. Това е разлика от 20 пункта от 2021 г. насам.
Още: "Алтернатива за Германия" увеличава подкрепата си, отваря огромна преднина пред сегашните управляващи
Залогът обаче е дали АзГ ще постигне резултат, който да ѝ позволи самостоятелно управление. Това може да стане, ако достатъчно от по-малките партии не преминат 5%-тната бариера. Но ако не се случи така, то провинцията може да остане без правителство дълго време, тъй като всички политически противници на АзГ декларират, че няма да се коалират с тях. На АзГ ѝ трябват 49 депутати в местния парламент, за да управлява сама. Това значи победа с около 44-45%, т.е. малко над това, което показва социологията.
The AfD is about to win a German state election for the first time.— Clash Report (@clashreport) September 5, 2026
Saxony-Anhalt votes tomorrow with the far-right party polling at 41–43% — nearly double the CDU's 22–23%.
That's a 20-point swing since 2021.
Every other party refuses to govern with them, so even if they… pic.twitter.com/ip8tvB1F5e
Изборите са първите от общо 3 вота този месец, при които германски провинции ще избират кой да ги управлява и се разглеждат като сигнал за това накъде се насочва страната преди федералните избори през 2029 година. В Берлин изборите са насрочени за 20 септември. Ще се гласува още и в Мекленбург-Предна Померания – също на 20 септември
Още: "Алтернатива за Германия" очаква убедителна победа на регионалните избори