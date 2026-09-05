Най-важните новини за деня: 5 септември 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 5 септември

В РУСИЯ ИЗПОЛЗВАТ РАДЕВ И ФИЦО, ЗА ДА ЗАПЛАШВАТ ГЕРМАНИЯ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Поредната изява на българския премиер Румен Радев и то в тандем със словашкия му колега Роберт Фицо се превърна в отлична платформа за прокарване на гледната точка на Кремъл в информационното пространство, макар и всъщност по-скромно – явно защото руският диктатор Владимир Путин не счита точно България и Словакия за нещо повече от пешки. Примерът – прочитът на един от популярните Z-канали в лицето на "Два майора", с над 1,2 млн. потребители.

ИЛИН ДИМИТРОВ С РАЗБОР ЗА ЛЕТНИЯ СЕЗОН: ЗА ГЕРМАНСКИТЕ ТУРИСТИ, СПЕКУЛАТА И ДАНЪЦИТЕ

"Още е рано да се говори за равносметка, тъй като сезонът още тече. Нека да се насладим на един хубав септември, а рекапитулация ще можем да направим през октомври". Това каза министърът на туризма Илин Димитров в предаването "Тази сутрин" по bTV. "

РУСИЯ ОТКАЗА НА ЗЕЛЕНСКИ: УДАРИТЕ ПРОДЪЛЖАВАТ "НАД ГЛАВИТЕ" НА УИТКОФ И КЪШНЪР (ВИДЕО)

От военното министерство на Руската федерация потвърдиха, че са отхвърлили предложението на Зеленски за временно преустановяване на въздушните удари за периода на посещението на американските преговарящи. От там съобщиха в официалния си канал в Телеграм за въздушни удари през нощта по металургичния комбинат в Днепродзержинск ("Каметстал") и по "Днепровския металургичен завод", които са "най-големите доставчици на метални изделия за военното производство на Украйна" - това е руската версия какво е станало през нощта.

УДАР ПО ШПИОНИТЕ НА ПУТИН: ЗАЩО МОСКВА Я ЗАБОЛЯ ТОЛКОВА ОТ ЗАКРИВАНЕТО НА НАЙ-ГОЛЯМОТО Й КОНСУЛСТВО В СВЕТА

Германия обяви преди дни, че затваря руското генерално консулство в Бон. Това е най-голямото руско консулство в света и то затваря врати на 18 септември. Защо това бе такава неприятна изненада за Москва разкрива в свой материал списание Spiegel. Обектът бе използван от Русия не само за услуги за руските граждани в Германия, но и за секретни дейности на разузнаватените й служби.

ЦЕНАТА НА РУСКАТА ПАРАНОЯ: КАК КОНТРОЛЪТ НАД ОБЩЕСТВОТО ВСЪЩНОСТ ПРАВИ РЕЖИМА НА ПУТИН ПО-СЛАБ

С продължаването на войната в Украйна и нарастването на нейната цена Кремъл затяга все повече контрола над руското общество. Наред с ограниченията върху интернет и социалните мрежи, репресиите и натиска върху негативното отразяване на войната и икономиката се случва и по-дълбока промяна - руската държава постепенно преминава от модел, концентриран върху борбата с тероризма и екстремизма, към система, в която основна заплаха са предполагаемите „чуждестранни агенти“ и шпиони.

ДА БЯГАТ, ДА СЕ КРИЯТ ИЛИ ДА ЧАКАТ? РУСНАЦИТЕ ГИ ТРЕСАТ НЕРВИ ЗАРАДИ МОБИЛИЗАЦИЯТА: NYT

Слуховете, че в Русия се подготвя мобилизация веднага след изборите за Държавната дума на 20 септември, изправи на нокти руснаците. Какво престои съвсем скоро по отношение на развитието на войната срещу Украйна е темата, която се обсъжда повсеместно - и в интернет, и на живо, пише The New York Times. Фактът, че от Кремъл традиционно отричат всичко, не успокоява никого.

"КОГА ЩЕ СВЪРШИ ВОЙНАТА? МИР ПО СВЕТА": ЧУДОТО НА ПРЕДИЗБОРНИ ЛОЗУНГИ ОТ КАНДИДАТ-КОМУНИСТ В РУСИЯ (ВИДЕО)

"Кога ще свърши СВО (бел. ред. - специалната военна операция, това е името, което режимът на руския диктатор Владимир Путин налага за подпалената от него пълномащабна война в Украйна)? Защо блокирате Интернет? Как да живеем с такива данъци? Защо властта не ни слуша?". Това са само част от посланията на предизборни клипове от кампанията на Баир Циренов, депутат от Комунистическата партия на Руската федерация (КПРФ) в Народния хурал на републиката и кандидат за Държавната дума от бурятския едномандатен окръг. Изборите за Думата (долната камара на руския парламент) са на 20 септември.