Войната в Украйна:

"Кога ще свърши войната? Мир по света": Чудото на предизборни лозунги от кандидат-комунист в Русия (ВИДЕО)

05 септември 2026, 17:30 часа 468 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"Кога ще свърши войната? Мир по света": Чудото на предизборни лозунги от кандидат-комунист в Русия (ВИДЕО)

"Кога ще свърши СВО (бел. ред. - специалната военна операция, това е името, което режимът на руския диктатор Владимир Путин налага за подпалената от него пълномащабна война в Украйна)? Защо блокирате Интернет? Как да живеем с такива данъци? Защо властта не ни слуша?". Това са само част от посланията на предизборни клипове от кампанията на Баир Циренов, депутат от Комунистическата партия на Руската федерация (КПРФ) в Народния хурал на републиката и кандидат за Държавната дума от бурятския едномандатен окръг. Изборите за Думата (долната камара на руския парламент) са на 20 септември.

Посланията са буквално шокиращи, защото се излъчват по местната телевизия. И това при положение, че най-голямата опозиционна партия в Русия "Яблоко" получи съдебна спирачка да участва на изборите - основанието е, че основна точка в платформата ѝ е мирът в Украйна. А думите защо властта не ни чува са на самия Циренов, който добавя: "Власт на народа. Мир по света" - ОЩЕ: Върховният съд на Русия окончателно поряза партия "Яблоко" за участие в изборите

Самият Циренов писа в края на август в официалния си канал в Телеграм, че за негово учудване предизборните му клипове не са свалени - от тогава няма съобщение от Циренов нещата да са се променили:

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"Разликата между Циренов и "Яблоко" обаче не се крие толкова в самия въпрос, колкото в политическата принадлежност на задаващия го. КПРФ следва държавната линия по отношение на войната. В интервю за "Комсомольская правда" през юли нейният председател Генадий Зюганов посочи, че подкрепя изцяло военните решения на Путин. Депутатът от партията Сергей Обухов обвини олигарсите, че отлагат победата, а за изборите КПРФ издигна 21 кандидати, участвали в бойните действия в Украйна. В тази рамка отделният призив за мир не представлява заплаха за партийната линия, тъй като канализира недоволството в потърпевш регион към бюлетина, която остава вътре в политическата система. В края на август кандидатът на партията за градската дума на Хабаровск Виктор Жмурко дори постави билборд с думите "За мир", коментира коментира Frontline Monitor.

Депутат в Народния хурал от 2013 г. и заместник-ръководител на комунистическата партия, Циренов е бил избиран в три поредни състава на местния парламент. Покрай посещението на Путин в Улан-Уде на 10 август кандидатът отправи призив към местните власти да не устройват шоу, а да организират истинска среща с жителите. Но телевизия "Россия 24" все пак не позволи на Циренов да опонира на съперника си от "Единна Русия", партията на Владимир Путин, Дашибал Мункожаргалов. Мункожаргалов е човек, воювал в Украйна - а Циренов опита да го предизвика на публичен дебат, преди да бъде цензуриран.

Изборите за Думата и Бурятия

Гласуването за Държавната дума ще се проведе на 18-20 септември. Разпределят се 450 места, от които половината с партийни листи, а другата половина в едномандатни региони като Буратия. Точно Бурятия е един от руските райони, дал най-много жертви в Украйна - защото хората там са бедни, а обещанията за пари, които не са виждали през живота си, ако се запишат в руската армия, ги карат да го правят - ОЩЕ: Кремълската смъртономика дава пари на бедните руснаци за кръв: Затова засега няма мир в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Съвместното преброяване на "Медиазона" и руската служба на BBC, което включва само поименно установените с данни от открити източници загинали руски войници в Украйна (некролози, прекратено действие на данъчно-осигурителен номер, потвърждение от родинини и т.н.) поставя Бурятия на второ място в страната по брой загинали на 100 000 души (около 400 на 100 000 души) – само след Република Тува.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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