Удар по шпионите на Путин: Защо Москва я заболя толкова от закриването на най-голямото й консулство в света

Германия обяви преди дни, че затваря руското генерално консулство в Бон. Това е най-голямото руско консулство в света и то затваря врати на 18 септември. Защо това бе такава неприятна изненада за Москва разкрива в свой материал списание Spiegel. Обектът бе използван от Русия не само за услуги за руските граждани в Германия, но и за секретни дейности на разузнаватените й служби, подчертава изданието.

В дипломатическата мисия работят приблизително 70 души, изпратени от Москва. С решението на германските власти сега те ще трябва да напуснат страната заедно със семействата си - т.е. това ще засегне общо няколкостотин души. Русия, за разлика например от германските дипломатически мисии в чужбина, не наема там местен персонал, всички служители, дори техническият персонал, са изпратени от Москва.

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Точният брой на руските разузнавачи в консулството е неизвестен. Но според Spiegel, освен официално регистрираните във федералното правителство служители, там вероятно са работили и други.

Конкретен инцидент от 2023 г. потвърди, че Генералното консулство в Бон е било използвано като база на руските разузнавателни служби. Тогава разочарован войник от Бундесвера се е свързал с руското посолство в Берлин и е предложил да предостави на руснаците поверителни документи за оръжейни проекти на германската армия. Когато бил готов да предаде първия пакет класифицирани документи обаче, той бил арестуван от германското контраразузнаване, което от известно време наблюдавало дипломатическата мисия, пише изданието.

Източници от германските служби за сигурност съобщават, че в руското консулство е инсталирано техническо оборудване, вероятно използвано за подслушване. Отвън се виждат няколко сателитни чинии. Според един от източниците, сега, когато се налага руското генерално консулство да бъде освободено, руснаците ще имат затруднения да премахнат цялото оборудване и да почистят мястото.

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Руското разузнаване в Бон предимно се е интересувало от командните пунктове на НАТО и Бундесвера в района на Рейн. Подслушването вероятно е било насочено и към Федералното министерство на отбраната, което все още поддържа централата си в Бон с над 2000 служители. Освен това, Федералната служба за защита на конституцията и Военната контраразузнавателна служба са със седалище в съседния Кьолн.

Значението на Бон за Москва стана ясно преди три години, пише Spiegel. През май 2023 г. Москва наложи ограничение на броя на германските държавни служители, работещи в Русия. Това беше в отговор на решението на Германия да експулсира приблизително 30 руски дипломати, които според разузнавателните агенции са злоупотребили с дипломатическия си имунитет, като са се занимавали с шпионаж.

В отговор Русия постанови, че само 350 германски държавни служители ще имат право да работят в страната в бъдеще. Руското правителство затвори три генерални консулства на Германия: в Калининград, Екатеринбург и Новосибирск. В отговор Берлин нареди затварянето на четири от петте руски генерални консулства на територията на Германия. Тогава на Москва беше дадено правото да реши кое генерално консулство единствено ще остане отворено и тя избра именно Бон.

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