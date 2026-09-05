Огромна изненада на "Монца"! Аутсайдер шокира фаворитите и грабна първи полпозишън в кариерата си

Пилотът на Алпин Пиер Гасли изненада фаворитите и спечели първи полпозишън в кариерата си. Французинът направи отлична последна обиколка в квалификациите за Гран При на Италия във Формула 1. По този начин той изпревари Джордж Ръсел за първото място. Оскар Пиастри завърши на трето място, след като не успя да подобри резултата си при второто си излизане. Интересно е, че Гасли е победител на "Монца" от 2019 година.

Гасли с първи полпозишън на "Монца"

Последните 24 часа бяха изключително емоционални за Гасли. В петък от ФИА обявиха, че му отнемат подиума от Монако. Французинът финишира трети в Княжеството, но получи две 5-секундни наказания и бе свален до седмата позиция. От Алпин подадоха контестация и наградата му бе върната. Три месеца по-късно ФИА реши, че отново ще отнеме третото място на Гасли. Преди началото на квалификационната сесия пилотът призна, че се чувства ограбен.

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Сега радостта отново бе в гаража на Алпи заради полпозишъна на Гасли. Неговият съотборник - Франко Колапинто, също се представи на ниво, като завърши осми. Дуото на Ферари - Шарл Льоклер и Люис Хамилтън, финишираха съответно с четвърто и пето време. Макс Верстапен е шести, а лидерът в шампионата Кими Антонели - седми. Той обаче ще бъде свален надолу на стартовата решетка, тъй като Мерцедес реши да замени части по болида му този уикенд. Ландо Норис и Арвид Линдблад допълниха Топ 10.

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