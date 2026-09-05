Двуцифрено число самоделни бомби в още 2 подстанции в Германия

Двуцифрен брой взривни устройства са открити в близост до още две електрически подстанции, които обслужват електроповоди в Саксония. Става въпрос за район близо до границата с Бранденбург - на 2 септември такива устройства, самоделни ракети, изстрелвани на принципа на фойерверки, бяха открити и в подстанция в Бранденбург, а там бяха регистрирани щети по електропроводи, макар "ракетите" да не бяха се взривили по официална информация - ОЩЕ: Самоделни ракети с експлозиви нанесоха повреди по подстанция в Германия

Информацията за 11-те нови устройства е на германския таблоид "Билд", но има данни и за 12-то, като данните са на Генералната прокуратура на Дрезден, полицията на Саксония и Гьорлиц. Всичките са открити в подстанции с електропроводи, важни за съоръженията за добив на въглища на енергийната компания LEAG.

Според "Билд", 4 взривни устройства са открити близо до подстанцията "Грауштайн" и още 7 близо до подстанцията "Бервалд". Официалните данни от прокуратурата в Дрезден са за 8 взривни устройства при втората подстанция. Полицията претърсва електропроводи за високо напрежение за други потенциални взривни устройства.

48-годишният екоактивист Даниел В. е поел отговорност в специално писмо за залагането на взривните устройства, каза още вчера "Билд". В него той е писал, че Земята страда заради добива на въглища и газ. Негов апартамент беше атакуван от полицията, но той не е намерен там - още вчера, 4 септември, излезе информация за тази връзка след новини за още подстанции, които са станали обект на атака - ОЩЕ: Отново: Опит за саботаж и взрив на подстанции и то в Саксония