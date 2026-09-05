Спорт:

Минус още един руски пропагандист след среща с украински дрон

05 септември 2026, 16:44 часа 1123 прочитания 1 коментар
Снимка: Телеграм
Минус още един руски пропагандист след среща с украински дрон

Известният Z-пропагандатор Анатолий Чернишов е бил убит в Крим при въздушна атака с дрон. Това е станало недалеч от с. Скворцово, Симферополски район. 58-годишният Чернишов е бил транспортиран в болница, но е починал от раните си. Новината бе официално потвърдена днес от пресслужбата на фонда "Народен фронт. Всичко за Победата!", чийто изпълнителен директор бе той. 

Чернишов бе известен като доброволец, събиращ чрез фонда си дарения за руските окупатори, като използваше парите за закупуване на боеприпаси, превозни средства и друго оборудване за руската армия.

"Народен фронт. Всичко за победата!" е включена в списъка на организациите, които са под международни санкции.

Още: Да бягат, да се крият или да чакат? Руснаците ги тресат нерви заради мобилизацията: NYT

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Крим война Украйна руски пропагандист взривен руски пропагандист Z-кореспонденти Z-блогъри
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес