Минус още един руски пропагандист след среща с украински дрон

Известният Z-пропагандатор Анатолий Чернишов е бил убит в Крим при въздушна атака с дрон. Това е станало недалеч от с. Скворцово, Симферополски район. 58-годишният Чернишов е бил транспортиран в болница, но е починал от раните си. Новината бе официално потвърдена днес от пресслужбата на фонда "Народен фронт. Всичко за Победата!", чийто изпълнителен директор бе той.

Чернишов бе известен като доброволец, събиращ чрез фонда си дарения за руските окупатори, като използваше парите за закупуване на боеприпаси, превозни средства и друго оборудване за руската армия.

"Народен фронт. Всичко за победата!" е включена в списъка на организациите, които са под международни санкции.

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