Войната в Иран::

Пак гори "Адмирал Макаров": Руският ледоразбивач нещо няма късмет (СНИМКИ)

05 септември 2026, 19:01 часа 470 прочитания 0 коментара
Снимка: Телеграм
Пак гори "Адмирал Макаров": Руският ледоразбивач нещо няма късмет (СНИМКИ)

Руският ледоразбивач "Адмирал Макаров" се е запалил днес следобед в корабостроителницата в Кронщат, където е на ремонт. Пожарът е възникнал в трюма на кораба, като се е разпространил на площ от 80 квадратни метра.

Петдесет и двама спасители са били изпратени на място да потушат пламъците, съобщи Министерството на извънредните ситуации на Санкт Петербург. 

"Адмирал Макаров" е построен през 1975 г. в корабостроителница в Хелзинки. Корабът е плавал в Далечния изток, а през ноември 2025 г. бе  прехвърлен в Северозападния филиал на флота. 

Още: Удар по шпионите на Путин: Защо Москва я заболя толкова от закриването на най-голямото й консулство в света

Припомняме, че преди около две години, на 26 ноември 2024 г., ледоразбивачът пак горя.

 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Русия ледоразбивач пожар руски флот кораб Адмирал Макаров Кронщад
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес