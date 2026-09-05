Пак гори "Адмирал Макаров": Руският ледоразбивач нещо няма късмет (СНИМКИ)

Руският ледоразбивач "Адмирал Макаров" се е запалил днес следобед в корабостроителницата в Кронщат, където е на ремонт. Пожарът е възникнал в трюма на кораба, като се е разпространил на площ от 80 квадратни метра.

Петдесет и двама спасители са били изпратени на място да потушат пламъците, съобщи Министерството на извънредните ситуации на Санкт Петербург.

"Адмирал Макаров" е построен през 1975 г. в корабостроителница в Хелзинки. Корабът е плавал в Далечния изток, а през ноември 2025 г. бе прехвърлен в Северозападния филиал на флота.

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Припомняме, че преди около две години, на 26 ноември 2024 г., ледоразбивачът пак горя.