Щеше да се оттегля, но ще е като Радев: Вучич ще става премиер

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че ще подаде оставка като президент и ще се кандидатира за министър-председател, ако неговата партия спечели предсрочните парламентарни избори, очаквани на 25 октомври. Изборите са резултат от повече от година масови, водени от студенти протести срещу корупцията при управлението на Вучич и срутването на навеса на жп гарата в Нови Сад през ноември 2024 г., при което загинаха 16 души.

Управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП) избраВучич за водач на листата ѝ на предстоящите избори, потвърждава БТА по информация на сръбски медии, цитирана от ХИНА.

На заседание в югоизточния град Ниш ръководството на СПП единодушно реши, че Вучич ще оглави листата "Обединена Сърбия".

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Преди вота лидерът на СПП Милош Вучевич каза, че листата на партията ще бъде наречена "Александър Вучич - Обединена Сърбия" и определи президента като "най-способния държавник".

Обръщайки се към колегите си, Вучич заяви, че едно ръководено от него правителство би било по-оперативно и по-ефективно, като предложи 12 министри вместо настоящите 31. Той каза, че е подготвил нов проектозакон за министрите и правителството и ще го оповести, след като подаде оставка като президент.

Изявлението на Вучич, който е на власт като президент или премиер от 12 години, идва след повече от година антиправителствени протести.

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