Унгария ще дава убежище на украинските мъже въпреки решение на ЕС

Унгария ще продължи да приема украинци, бягащи от военна служба, въпреки неотдавна приетото решение на ЕС. Решението на унгарското правителство влезе в сила днес.

Страните от ЕС през юли се споразумяха да удължат до март 2028 година програмата за временна закрила, предоставяна на украинските бежанци, но по искане на Киев изключиха от нея лицата, подлежащи на военна служба. Според закона за военно положение в Украйна мъжете на възраст между 23 и 60 години нямат право да напускат страната, с някои изключения.

В публикуваното в унгарския Държавен вестник късно снощи решение обаче пише, че Будапеща е гласувала против европейското решение. "Унгария следователно запазва обхвата на лицата, за които важат действащите унгарски разпоредби", се посочва в решението, подписано от премиера Петер Мадяр и влязло в сила от днес.

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"Смятам за срамно и неразбираемо, че ЕС е решил да задържи бащи и дядовци в страна, намираща се в състояние на война, без да им предложи никаква помощ", заяви той на пресконференция.

Повече от 4,4 милиона украинци понастоящем са обхванати от статута за временна закрила на ЕС, който беше въведен само няколко седмици след началото на руската инвазия през февруари 2022 година. Той им позволява да пребивават и работят в ЕС, както и да получават достъп до помощ.

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