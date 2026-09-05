Путин лично е получил предложението на Киев за прекратяване на огъня: Буданов с подробности

Предложението на Украйна за прекратяване на огъня по време на посещението на американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър е засягало не само въздушното пространство. Киев е предложил всеобхватно спиране на огъня и по суша, и море, и не само върху цивилни обекти в градовете, но и на фронта. Предложението е било предадено лично на Владимир Путин. Реакция от руска страна обаче не последвала, от Москва дори не си направили труда да върнат отговор. Това стана ясно от думите на ръководителя на президентската администрация на Володимир Зеленски Кирило Буданов пред "Суспилне".

"Както виждате, дроновете летят", коментира Буданов.

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Не е ясно и дали руснаците ще се въздържат да атакуват Киев в утрешния ден, 6 септември, когато Уиткоф и Къшнър трябва да пристигнат в украинската столица.