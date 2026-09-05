Обичайният заподозрян спаси Манчестър Сити срещу новака в Англия

Отборът на Манчестър Сити продължава без грешка от началото на сезона. "Гражданите" постигнаха минимален успех с 1:0 над Ковънтри в мач от третия кръг от Висшата лига. Единственото попадение на "Етихад" бе отбелязано от Ерлинг Холанд през първото полувреме. По този начин Сити временно оглави класирането в Англия с пълен актив от девет точки. За "гражданите" предстои мач с Порто в Шампионска лига.

Ман Сити с минимален успех над Ковънтри на "Етихад"

Гостите можеха да поведат рано в мача, след като стражът на Сити Джанлуиджи Донарума направи фрапантна грешка. Италианецът не успя да овладее топката и тя тръгна към мрежата му, но той все пак успя да я спре. Малко след това Ковънтри имаше още една великолепна възможност да поведе в резултата. Тайуо Ауоний отне топката от краката на Семеньо и се понесе в атака, но не успя да завърши по най-добрия начин. След това "гражданите" поеха инициативата и започнаха да обстрелват вратата на Карл Ръшуърт. В 22-ата минута нисък удар на Раян Шерки срещна гредата. Секунди по-късно Донарума спаси хубав опит на Джак Рудони. В 26-а минута логичното все пак се случи и Ерлинг Холанд изведе Ман Сити напред в резултата с гол с глава.

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Доминацията на Сити продължи, но без сериозни опасности. Така домакините се оттеглиха на почивката с гол аванс. През цялото второ полувреме отборът на Енцо Мареска се опитваше да направи резултата по-убедителен, но това така и не се случи. В 58-ата минута Холанд се разписа за втори път след подаване на Енцо Фернандес, но попадението му бе отменено заради засада. В 77-а минута защитник в бяло изчисти топката пред голлиянията, за да опази вратата си от второ попадение. До края на срещата не се стигна до други сериозни опасности и така Ман Сити се поздрави с трите точки.

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