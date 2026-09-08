Иран се хвали с нова балистична ракета, "тествана" срещу US военен кораб

Иранските държавни медии съобщиха, че балистична ракета с подобрени възможности демонстрира нова доктрина - Техеран "ще предприеме действия срещу всяка заплаха, дори преди тя да бъде изпълнена", съобщава АП. В доклада на иранската държавна информационна агенция многократно са цитирани коментари, излъчени по държавната телевизия предния ден от ръководителя на Висшия съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи. Още: Ирански балистични ракети "пропуснаха" най-голямата електроцентрала в Израел и ключова индустриална зона (ВИДЕО)

Нови ракетни възможности

Той приветства новите ракетни възможности и твърди, че са били "тествани" срещу американски военен кораб. Не е ясно обаче дали това, което е било тествано, е действително тази ракета.

В събота САЩ заявиха, че балистични ракети са били изстреляни по американски военни кораби и в отговор са ударили три ирански петролни танкера.

Експерти определиха това като опасна ескалация, отбелязвайки, че дотогава атаките на Иран в морето са били насочени към търговски кораби по време на шестмесечна война. САЩ заявиха, че военните кораби са избегнали атаките.

Посланията на Иран през последните дни станаха по-настоятелни, а в доклада от понеделник се казва, че "Касем Басир" бележи "повратна точка в отбранителната стратегия на Иран". В него се описва ракетата като имаща по-голям обхват и точност и бойна глава от половин тон.

Ракетата беше представена миналата годинa с обхват от поне 1200 километра.

Опасенията относно програмата за балистични ракети бяха една от посочените причини САЩ и Израел да нападнат Иран в началото на тази година, което предизвика войната.

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