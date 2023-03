Ама украинците вече имат и ток: Руските пропагандисти треперят за украинската контраофанзива (ВИДЕО)

Думите на Скабеева са само част от явната загриженост и по големи руски информационни източници като техните телевизии, че Украйна скоро ще отвърне на всички руски опити през тази зима да бъде спечелена войната в полза на Кремъл. "Те искат да парализират и смажат нашите войници", гласи заключението за украинската контраофанзива на поредните руски телевизионни експерти. Можело да се тръгне от Запорожието, в Бердянск и така да се развие украинската операция, че руските части да бъдат изтикани буквално в Азовско море.

Въпреки някои успехи: Руснаците признават, че не могат да обкръжат Бахмут (ВИДЕО)

Russian propagandists are openly worried about the upcoming Ukrainian offensive.



“They want to stun, paralyze, crush and destroy our units.”



Yes, that's exactly what is going to happen. It is up to Russia if it wants to endure this offensive or return home. pic.twitter.com/NhbcDcu5ZQ