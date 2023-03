Въпреки някои успехи: Руснаците признават, че не могат да обкръжат Бахмут (ВИДЕО)

Вероятно става въпрос за тактически успехи в южната и югозападната част на града, както и заводът за цветни метали АЗОМ в северната част – нещо, за което Actualno.com писа в обзора си още вчера: Пригожин се държи като президент на Русия – какво мисли Путин? (ВИДЕО). Украинският телеграм канал "Бахмутски демон", в който информация се публикува директно от украински войници в Бахмут, де факто потвърждава за АЗОМ, но с уточнение, че постоянно има украински атаки там и че ЧВК Вагнер изобщо не са комфортно овладели позицията.

Русия от своя страна твърди, че нейните сили продължават да печелят терен в Бахмут улица по улица, но това става чрез руски военни блогъри – вече седмици наред руското военно министерство не съобщава нищо конкретно като овладяване на нови позиции в дневните си обзори извън места, където е имало обстрел и данни за (предполагаеми) украински жертви. Именно от руски военни блогъри има твърдения, че руски позиции по фланговете на града са по-добре укрепени срещу украински контраатаки и това позволява на ЧВК Вагнер да напреднат по някои улици и квартали в самия Бахмут, без да се страхуват от украински флангови удари.

The 80th assault brigade in Bakhmut. The fights are close to the city center.. pic.twitter.com/cHlnfPSNLs — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 29, 2023

(КАРТА) В сутрешната сводка на украинския щаб обаче се посочва, че от север руснаците така и не могат да минат през Орехово-Васильовка (11-12 километра северозападно от Бахмут), за да може да мислят за обкръжаване на града. Общо за последното денонощие са отблъснати 28 руски пехотни атаки, казват украинците. Че в Бахмут не се случва нищо особено личи от сводките на свързвания с финансиране от Евгений Пригожин руски телеграм канал "Рибар", както и от тази на руския пропагандист Семьон Пегов. И двата руски източника говорят изключително схематично за последите 24 часа, без да се хвалят с каквито и да е руски успехи. "Наситеността с пехота и бронирана техника все още позволява на въоръжените сили на Украйна да държат фланговете и не позволява обкръжаване (на Бахмут)", гласи де факто обзора на "Рибар". А британското военно разузнаване дава оценка, че темпото на руските атаки намалява.

ПЪЛНА КАРТИНА В ГЕОЛОКАЛИЗИРАНИ ВИДЕА ПО ДАТИ КАКВО СТАВА В БАХМУТ – ТУК!

305-7. SW Bakhmut/Korsunskoho St.

1.4km west from tweet 304. Recent film shows🇺🇦Luhansk Border Guard Detachment firing rockets at a water utility company building south of Korsunskoho St (48.580695, 37.980776 h/t @blinzka)

In 2nd film 2 dogs hang with them.https://t.co/JST7cgqFOZ pic.twitter.com/zcIs9sxpj0 — Dan (@Danspiun) March 29, 2023

Междувременно, украинският министър на отбраната Олексий Резников обяви, че украинската контраофанзива ще започне или през април, или през месец май.

Soon all over the Russian rear. pic.twitter.com/DwabUtinP6 — Paul Jawin (@PaulJawin) March 29, 2023

При Авдеевка няма нищо ново - руснаците атакува в опит да обкръжат града, но засега няма пробив в нито една важна точка от север-северозапад и от юг. В Луганска област също положението не се променя, освен с руски твърдения как до Кремена (при Диброва и парк Серебрянка) руснаците уж завзели някои позиции. Наблюдават се класически руски операции с пехота и тежка военна техника, коментира говорителят на украинското командване "Изток" полковник Серхий Черевати. По украински данни, руснаците сега се съсредоточават в Билохоривка (10 километра южно от Кремена), за да си върнат контрола за форсиране на реките Северски Донец и Жребец, което да позволи атака към Лиман - изрично обаче украинският щаб казва, че позицията е удържана и през тази нощ.

Aerial recon of the Ukrainian border guards spotted and AFU artillery destroyed Russian troops in the Lyman direction. pic.twitter.com/nmAR8hFRoM — Paul Jawin (@PaulJawin) March 29, 2023

В Запорожка област, Мелитопол, украинците успешно удариха с HIMARS жп депо, където е имало разположена руска военна техника и войници. В Крим обаче отново имаше атака с дронове - при летището на Гвардейское. Такива атаки вече стават ежедневие - руското твърдение е, че ПВО се е справило и няма поражения:

В дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) интересен аспект е реакцията на Евгений Пригожин относно двугодишната присъда за дискредитиране на руската армия на Алексей Москалев. Той беше осъден задочно, защото 12-годишната му дъщеря Маша написа плакат "Не на войната". Тя беше пратена в дом за социални грижи. Москалев избяга, но тази нощ е бил задържан. А Пригожин излезе с позиция, че наказанието е сурово, че е жално децата на хора като Москалев както и тези на загинали членове на ЧВК Вагнер да бъдат давани в сиропиталища. Руският олигарх дори поставя под съмнение законността на присъдата, което е изключителна ирония, защото той постоянно говори именно как дискредитирането на ЧВК Вагнер трябва да бъде сурово наказвано.

Друг интересен аспект – арестът на ръководителя на военноморския отдел на "Росгвардия" полковник Сергей Волков. Причината – корупция с радарни системи, предназначени и за Кримския мост, която е нанесла щети от около 5 милиона долара. Вече има заведено криминално дело и срещу друг високопоставен началник на "Росгвардия" - генерал-майор Вадим Драгомирецки. Това подсказва разчистване в структурата, която изпълнява функциите на жандармерия в Руската федерация.

Ужилване за пример: Украинците пробиха руските ВВС чрез руски полковник (ВИДЕО)