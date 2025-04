Американски конгресмен изпрати от фронта лично послание до Путин (ВИДЕА)

Американският конгресмен от Републиканската партия Брайън Фицпатрик посети фронтовата линия в Украйна и подписа лично един от снарядите с послание до Владимир Путин. Впечатленията си той сподели на страницата си във Facebook на 18 април.

"За мен беше голяма чест да предам много "лично" послание на Владимир Путин от предната линия до руската граница. Единствените подробности, които мога да споделя, са, че съобщението беше предадено точно в целта", коментира американският политик. На снаряда, както се вижда от публикуваното видео, е изписано "Мир чрез сила".

It was my profound honor to deliver a very “personal” message to Vladimir Putin today, from the front lines of the war near the Russian border, on behalf of our PA-1 community. The only permissible details to share are that “the message was delivered on target.”… pic.twitter.com/RUd8udc2kU