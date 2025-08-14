Пожарът край Сунгурларе е напълно потушен, отменят бедственото положение

Мащабният пожар, който в продължение на шест дни опустошаваше земи в община Сунгурларе, е напълно потушен. Новината беше потвърдена от кмета на общината инж. Димитър Гавазов, който донесе облекчение за жителите и стотиците ангажирани в гасенето. Борбата с огнената стихия, започнала в петък (8 август), приключи успешно благодарение на неимоверните и координирани усилия на пожарникари, военни, горски служители и десетки доброволци. Над 20 000 декара земя, включително смесени гори, лозови масиви и земеделски площи, паднаха в плен на пламъците.

В последния ден от операцията, усилията бяха съсредоточени върху последното активно огнище – низов пожар в гористата местност между селата Бероново и Скала. Спецификата на този тип пожар, разпространяващ се по земната повърхност, позволи на екипите да го атакуват ефективно единствено по суша.

Въпреки потушаването на огъня, заплахата от ново възпламеняване остава поради силните ветрове в региона. Като предпазна мярка, осем екипа на пожарната ще останат на дежурство в засегнатите райони, съобщи БГНЕС.

Очаква се обявеното в събота (9 август) бедствено положение в община Сунгурларе да бъде отменено днес следобед.

В гасенето се включиха над 20 противопожарни екипа от цялата страна. Решаваща подкрепа оказаха и военнослужещи от ямболското военно формирование, както и американски екипаж с хеликоптер "Блек Хоук". По линия на европейската солидарност, през механизма за гражданска защита на ЕС, бяха изпратени и два шведски самолета, които участваха активно в гасенето от въздух.

Изключителна роля в справянето с бедствието изиграха и доброволците. Сред тях се отличи група младежи.