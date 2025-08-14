Войната в Украйна:

Стана ясно с колко расте българската икономика през второто тримесечие

14 август 2025, 13:11 часа 197 прочитания 0 коментара
Брутният вътрешен продукт (БВП) на България нараства с 3,1 на сто през второто тримесечие на 2025 г. спрямо второто тримесечие на предходната година и с 0,7 на сто спрямо първото тримесечие на 2025 г., според сезонно изгладени данни. Това съобщават от Националния статистически институт (НСИ). Същият темп на растеж българската икономика имаше и през първото тримесечие на 2025-а година.

В номинално изражение

В номинално изражение през април - юни БВП достига 51.691 млрд. лв.

През второто тримесечие на 2025 г. брутната добавена стойност нараства с 2,5 на сто по сезонно изгладени данни. Бруто образуването в основен капитал регистрира ръст от 6,7 на сто, а крайното потребление - от 6,5 на сто спрямо второто тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни.

Износът и вносът на стоки и услуги намаляват съответно с 4,9 на сто и с 0,6 на сто.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление - с 80%, което в стойност е 41.3 млрд. лв., бруто капиталообразуването е 9.896 млрд. лв. и е с дял от 19.1%. Външнотърговското салдо е положително.

Прогнозата на Министерството на финансите е, че българската икономика ще нарасне с 3% през настоящата 2025-а година.

 

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
