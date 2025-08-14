Шумахер скочи на Хамилтън: Може би е прекалено стар или просто не успява да се справи

Седемкратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън пристигна в тима на Ферари през този сезон, но до момента се представя много под очакванията и поради тази причина търпи сериозни критики. От началото на кампанията 40-годишният британец все още не е успявал да се качи на почетната стълбичка в състезание, а това предизвика вълна от недоволство у феновете на „черните кончета“.

Ралф Шумахер не спести критиките си по адрес на Хамилтън

Братът на легендата на Формула 1 Михаел Шумахер – Ралф, също се включи в атаката срещу Люис Хамилтън. Бившият пилот сподели, че британецът вече е прекалено стар, за да се състезава в най-комерсиалната автомобилна надпревара. Другият вариант за слабото му представяне от началото на сезона е невъзможността да се справи с голямото напрежение и болида на Ферари. Ралф Шумахер допълни, че не вярва, че Хамилтън ще напусне италианския тим по средата на кампанията.

📰: Ralf Schumacher says Lewis Hamilton’s complaints and struggles at Ferrari aren’t helping, suggesting the 40-year-old may be “too old” to adapt as the team backs Leclerc. Hamilton, winless and podium-less in 2025, eyes 2026 regs to revive his Ferrari dream.#F1 pic.twitter.com/1yemIgf7aV — F1 Naija (@f1_naija) August 14, 2025

"Не вярвам Люис да си тръгне в средата на сезона"

„Казах още преди началото на сезона, че нещата може да се развият зле. В момента аз виждам много драма около него. Той критикува отбора, критикувал го е вътрешно, спори с колата – това не помага на никого. „Колата подхожда на Шарл, не на него. Може би е прекалено стар, за да се адаптира или просто не може да се справи. Мисля, че решението за Леклер беше взето отдавна. Не вярвам Люис да си тръгне в средата на сезона“, заяви Ралф Шумахер пред германския вестник „Билд“.

