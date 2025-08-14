Добри новини: До края на годината чакаме още два медицински хеликоптера

Войната в Украйна:

До края на годината българската държава очаква още два медицински хеликоптера. Страната ни към момента разполага с три въздушни линейки, които са кадрово обезпечени. Стана ясно, че вече се работи и по кадровото обезпеваване и на очакваните хеликоптери. Добрата новина съобщи пред медиите в Кърджали здравният министър Силви Кирилов. Министърът посочи, че четвъртият хеликоптер трябва да пристигне до края на септември и след това има поне два месеца по обслужване, регистрация и проверки, предаде БТА.

Стремежът на България за въздушните линейки

Министърът на здравеопазването разкри, че стремежът е България да се сдобие с осем хеликоптера, а базите да са шест – в София, Пловдив, Сливен, Търговище, Долна Митрополия и в Монтанско.

Според него по този начин в едно и също време няколко хеликоптера могат да работят, а останалите да имат време за техническо обслужване.

По думите му въпросните шест бази са готови само като площадки, но предстои към тях да бъдат изградени и хамбари, за които вече има обществена поръчка и очакванията са до края на следващата година и те да са готови.

Кирилов беше в Кърджали за откриване на хеликоптерна площадка на територията на Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) „Д-р Ат. Дафовски", предназначена за обслужване на полети за нуждите на системата за спешна медицинска помощ по въздух.

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
