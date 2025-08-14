Войната в Украйна:

Домашно насилие: Мъж почти отвлече децата си и заплаши жена си с убийство

40-годишен мъж е задържан в Хитрино заради домашно насилие, съобщиха от областната дирекция на МВР в Шумен. Сигналът бил подаден малко преди 23 часа снощи чрез спешен телефон 112.  Всичко започнало със скандал в частен дом в село Добри Войниково. 40-годишен мъж отправил закани и заплахи към 35-годишната си съпруга за убийство, след което взел две от децата им и напуснал жилището. Малко по-късно отишъл в дома на родителите ѝ в село Байково, откъдето взел другите им три деца и се отправил в неизвестна посока.

След получаване на сигнала и предприетите действия мъжът бил установен и задържан няколко часа по-късно от служители на участъка на полицията в Хитрино.

Домашното насилие в Бълагрия

Непрестанно от полицията съобщават за случаи на домашно насилие. По данни на МВР през 2024 г. престъпленията, извършени в условията на домашно насилие, са 2551, или с 65,5% повече в сравнение с 2023 г. (1541). Разкриваемостта е 59,2%, което е увеличение с 4 пункта спрямо 2023 г.

Регистрирани две умишлени убийства в условията на домашно насилие спрямо три за 2023 г., както и 1812 телесни повреди в условията на домашно насилие при 779 за 2023 г., което е увеличение от 2,3 пъти. Случаите на неизпълнение на заповед за защита от домашно насилие са 433, спрямо 453 за 2023 г. От общия брой пострадали лица 68% са жени, а 25% деца. Отчита се 16% увеличение при пострадалите мъже. ОЩЕ: От къщата се чули изстрели: Баща уби сина си край София

 

Деница Китанова
