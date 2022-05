Американски министър: Руската армия ползва части от перални и хладилници за техниката си

The Washington Post цитира американския министър на търговията Джина Раймондо, която разказа за получена от САЩ информация от Украйна по въпроса. Според думите на Раймондо, руснаците слагали полупроводници, които вадели от миялни машини, перални и хладилници, за да работи военната им техника. Официални украински лица казали на американския министър, че като преглеждали пленени руски танкове, вътре намирали части от бяла техника.

В Twitter се появи и видео по въпроса, публикувано в профила на опозиционната беларуска телевизия NEXTA, чийто главен редактор беше Роман Протасевич – човекът, заради който режимът на Лукашенко буквално свали граждански полет, за да го задържи. Видеото показва как украинската армия намира крадена бяла техника на изоставени от руските военни позиции.

#Russian occupiers take washing machines stolen from Ukrainians into battle#Ukrainian defenders were surprised to find it in a field at Russian positions. pic.twitter.com/x7epP1bDI7