Войната в Украйна: Австрия с газова заплаха към Русия, данни за нова знакова руска военна загуба

Хранилището се намира близо до Залцбург и е най-голямото в Австрия, както и второто най-голямо в Централна Европа. Според Kronen Zeitung, в момента то е празно.

Припомняме, че въпреки инсинуациите в някои руски медии, Австрия твърдо зае позиция, че няма да плаща за руски газ в рубли. Но Bloomberg съобщава, че не точно така стоят нещата с италианския енергиен гигант Eni. Компанията е готова да плати в евро за регулярната доставка на руски газ за Италия, дори тези средства след това да бъдат конвертирани в рубли, информира американската информационна агенция, позовавайки се на свои източници. Засега Eni няма сметка в рубли, но върви юридическа подготовка това да стане. Официално Eni отказа коментар.

Припомняме, че схемата за плащане, измислена от Владимир Путин, е следната – купувачът на руски газ открива две сметки в "Газпромбанк". Едната е в твърда валута (евро или долари), другата е в рубли. Купувачът плаща в твърда валута, после "Газпромбанк" конвертира парите със сделка на Московската фондова борса, която обаче няма краен срок за завършване. С други думи, купувачът може да преведе парите и превалутирането да не бъде завършено в срок за получаване на месечната доставка – зависи изцяло от Русия. Но в началото на седмицата "Газпром" направи стъпка назад по отношение на плащането – НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ТУК.

Bloomberg тиражира и друга новина – че може да има забавяне по отношение на петролното ембарго на ЕС спрямо Русия заради твърдата позиция против на Унгария. Брюксел обаче натиска да има окончателно разбирателство за решение на 16 май, когато предстои Съвет на европейските външни министри.

Руската армия не спира офанзивните си действия в източната оперативна зона, за да установи пълен контрол над територията на Донецка, Луганска и Херсонска област и да поддържа сухопътния коридор между тези територии и Крим. Същевременно поддържа напрежението в Приднестротието и при границата с Беларус, обобщава Генералният щаб на украинската армия в сутрешния си доклад във Фейсбук.

Според губернатора на Луганска област Серхий Гайдай, при село Билохоривка, река Сиверски Донецк, е имало ново руско поражение. За втори път в рамките на около денонощие руснаците са опитали да форсират реката и са били отблъснати. При този опит са убити 57 руснаци, унищожени са и 60 единици военна техника, предава Kiyv Independent, позовавайки се на командването на Южната украинска армия. Първият път се превърна в огромно поражение – украинската армия унищожи почти цял руски батальон с един удар (СНИМКИ)

През последното денонощие украинските ВВС са поразили седем въздушни цели: пет разузнавателни дрона "Орлан-10", един хеликоптер Ка-52 и една крилата ракета. Само в Донецкото и Луганското направление са отблъснати 18 атаки, унищожени са 13 танка, 8 артилерийски системи, 27 бойни бронирани машини, 2 единици специална инженерна техника, обобщава щабът на украинската армия. Според Reuters (агенцията цитира украинския финансов министър Серхий Марченко), войната е принудила Украйна да пренасочи 8,3 млрд. долара за военни разходи. Пак заради войната само 60% от планираните данъци за април са били събрани в Украйна.

Aftermath of the destruction of a #Russian tank by a #Javelin missile. pic.twitter.com/TLUOR1h0UE