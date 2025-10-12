Войната в Украйна:

Анализ: Мицкоски се прави на ударен с "македонското малцинство" в България

12 октомври 2025, 14:01 часа 520 прочитания 0 коментара
Анализ: Мицкоски се прави на ударен с "македонското малцинство" в България

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски отново отвори темата за конституционните промени и отношенията с източната съседка, намеквайки, че България трябва да покаже европейска зрялост и да признае македонците в Пирин.

Това звучи патриотично и хубаво на хартия, но юридически – подобно искане е невъзможно. Или Мицкоски не е юридически подготвен да разбере конституционната структура на България, или съзнателно играе с антибългарска реторика, печелейки точки пред част от обществото, която е чувствителна към тази тема - Още: "Не ми хрумва за конституционни промени": Мицкоски мечтае за ОМО "Илинден" в България

И в двата случая резултатът е един и същ: сред хората се разпространява объркване и се създава илюзията, че можем да изискваме нещо, което не съществува в правната система на съседката. В българската конституция няма правен механизъм, който да включва македонци, турци, роми или която и да е друга общност като "малцинство". С други думи – България не може да включи македонци в конституцията си, защото изобщо не признава никакво малцинство.

Това не е политическа позиция, а конституционна структура.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Това е началото на анализ, публикуван в изданието "Вардарски". И анализът е пример как българската конституционна система е базирана на равенство на всички етноси, без да им изтъкване на права за някого само защото е от различен етнос. А в Македония не е така - тамошната структура е "мултиетническа". Съответно, в Македония има признание да се търсят права по етноси - и това се подчертава дебело, ПРОЧЕТЕТЕ В ОРИГИНАЛ ВЪВ "ВАРДАРСКИ"!

Още: Мисията невъзможна: Австралийска сателитна телевизия ще търси македонци в България

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Македония ОМО Илинден Християн Мицкоски Северна Македония македонско малцинство Вардарски
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес