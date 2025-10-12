Анализ: Мицкоски се прави на ударен с "македонското малцинство" в България

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски отново отвори темата за конституционните промени и отношенията с източната съседка, намеквайки, че България трябва да покаже европейска зрялост и да признае македонците в Пирин.

Това звучи патриотично и хубаво на хартия, но юридически – подобно искане е невъзможно. Или Мицкоски не е юридически подготвен да разбере конституционната структура на България, или съзнателно играе с антибългарска реторика, печелейки точки пред част от обществото, която е чувствителна към тази тема

И в двата случая резултатът е един и същ: сред хората се разпространява объркване и се създава илюзията, че можем да изискваме нещо, което не съществува в правната система на съседката. В българската конституция няма правен механизъм, който да включва македонци, турци, роми или която и да е друга общност като "малцинство". С други думи – България не може да включи македонци в конституцията си, защото изобщо не признава никакво малцинство.

Това не е политическа позиция, а конституционна структура.

Това е началото на анализ, публикуван в изданието "Вардарски". И анализът е пример как българската конституционна система е базирана на равенство на всички етноси, без да им изтъкване на права за някого само защото е от различен етнос. А в Македония не е така - тамошната структура е "мултиетническа". Съответно, в Македония има признание да се търсят права по етноси - и това се подчертава дебело, ПРОЧЕТЕТЕ В ОРИГИНАЛ ВЪВ "ВАРДАРСКИ"!

