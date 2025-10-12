Влак премаза и уби на място служител на БДЖ

Служител на "Български държавни железници" (БДЖ) е бил прегазен от частна товарна композиция. Случаят е от тази сутрин в 06:10 часа. Мъжът е починал по път към болницата. Той е изпълнявал длъжността "ревизор вагони", като инцидентът е станал при влизане в гара Мездра, повтърдиха от държавното предприятие.

Имало е свободно трасе и движението на останалите влакове не е било спирано. Товарната композиция се е движила в посока Роман. Все още не е ясно как служителят се е озовал на мястото, за бъде ударен. Води се разследване и се изясняват обстоятелствата.

Още: Всичко е наред: Караджов се похвали с три нови локомотива, всеки носел име на известен възрожденец

Снимка: БГНЕС

Още: Насрещен удар: Катастрофа с жертва на пътя София - Варна