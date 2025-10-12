Войната в Украйна:

''Без доверие няма държава'': Радев с предупреждение към управляващите

12 октомври 2025, 13:18 часа 486 прочитания 0 коментара
Президентът Румен Радев заяви, че доверието на гражданите е най-ценният ресурс, с който разполага всяка власт, и подчерта, че без него дори най-добрите институции губят своята легитимност.

„Най-големият капитал на всяка власт е доверието. Без него нито законите, нито институциите могат да работят ефективно“, каза държавният глава.

Във Facebook той допълни:  

„Властта не трябва да се капсулира и да се откъсва от хората. Нейната мисия е да служи, а не да властва“, подчерта Радев.

Призив за отговорност и прозрачност

Президентът посочи, че прозрачността и отчетността са единственият път към възстановяване на доверието в институциите.

„Обществото има право да знае как се вземат решенията, как се харчат публичните средства и как се защитава общественият интерес“, каза той.

По думите му, управлението с морал и почтеност е не просто пожелание, а условие за стабилна държава:

„Липсата на морал в политиката води до липса на доверие, а без доверие няма държава.“

Мартин Стоянов
Мартин Стоянов Отговорен редактор
местна власт Румен Радев управляващи
