12 октомври 2025, 13:45 часа 266 прочитания 0 коментара
Класата на Новак Джокович блесна дори при унизителната загуба от №204 в света

Новак Джокович остана зашеметен на 1/2-финала на Мастърс-а в Шанхай, след като беше победен от световния №204 Валентин Вашеро. Поставеният под №4 в схемата сърбин отстъпи пред квалификанта с 3:6, 4:6. След края на срещата им двамата тенисисти размениха няколко думи край мрежата. След това Джокович заля с похвали представянето на своя монегаски съперник по време на пресконференцията след мача, както и в социалните мрежи. 

Джокович засипа с похвали световния №204

Джокович се изказа изключително ласкаво за своя съперник по време на пресконференцията след мача. Той похвали държанието му на корта и изказа възхищението си към постижението на Вашеро - от квалификациите до финала. Малко по-късно той излезе и с публикация в социалните мрежи, в която написа: "Вашеро, това е твоят момент. Игра невероятно и накара Монако да се гордее с теб. Късмет на финала!"

Бекер с признание към Джокович

Посланието на Ноле не остана незабелязано от бившия му треньор Борис Бекер. Двамата работиха заедно между 2013 и 2016 година, като под ръководството на германеца Джокович спечели шест титли от Големия шлем. Легендарният специалист похвали бившия си възпитаник за щедростта му след загубата и написа: "Ти си просто класен играч!"  

След като победи Джокович, Вашеро ще се изправи в най-големия мач в кариерата си - на финала на Мастърс-а в Шанхай срещу братовчед си Артур Риндеркнех.

Дария Александрова
