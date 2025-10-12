Войната в Украйна:

Дебютант триумфира на Софийския маратон! Българи покориха късата дистанция за трета поредна година

12 октомври 2025, 13:13 часа 416 прочитания 0 коментара

Кениецът Ейбрахам Киплимо спечели титлата при мъжете в 42-рото издание на Софийския маратон. При дебюта си в тази дисциплина Киплимо измина класическата дистанция от 42.195 км за 2:17.11 часа и победи с финален спринт своя сънародник и шампион от миналата година Шедрак Кимайо. Двамата бягаха рамо до рамо през цялото време и на финала изглеждаше, че Кимайо е спечелил, но за победител беше обявен Киплимо, който беше награден от кмета на София Васил Терзиев. Според електронната система обаче Шедрак Кимайо е първи, като двамата са с еднакво време. Трети се нареди Исмаил Сенанджи (България) с 2:24:09 часа.

Победителите от 42- ия Софийски маратон

При жените първа в маратона е Челанган Санг (Кения) с 2:33:09 часа. Представителите на Кения триумфираха в полумаратона на 21 километра. При мъжете най-бърз беше Кенеди Кипкемой Роно с 1:04:35 часа, а при жените - Якинта Кавинду Пол с 1:14:44.

Софийски маратон 2025

На дистанцията 10 км победители за трета поредна година са българите Иво Балабанов с 30:23 минути и Девора Аврамова с 33:52. Тази година Българската телеграфна агенция беше представена от свой отбор в емблематичното състезание. Близо 8000 души от 66 страни от цял свят застанаха на старта на 42-рото издание на Софийския маратон. / БТА

ОЩЕ: Между шосето и планината: Рекордьорката на маратон, която стана 23-та в света на планинското бягане (ВИДЕО)

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
Софийски маратон маратон информация 2025
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес