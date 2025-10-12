Дебютант триумфира на Софийския маратон! Българи покориха късата дистанция за трета поредна година

Кениецът Ейбрахам Киплимо спечели титлата при мъжете в 42-рото издание на Софийския маратон. При дебюта си в тази дисциплина Киплимо измина класическата дистанция от 42.195 км за 2:17.11 часа и победи с финален спринт своя сънародник и шампион от миналата година Шедрак Кимайо. Двамата бягаха рамо до рамо през цялото време и на финала изглеждаше, че Кимайо е спечелил, но за победител беше обявен Киплимо, който беше награден от кмета на София Васил Терзиев. Според електронната система обаче Шедрак Кимайо е първи, като двамата са с еднакво време. Трети се нареди Исмаил Сенанджи (България) с 2:24:09 часа.

Победителите от 42- ия Софийски маратон

При жените първа в маратона е Челанган Санг (Кения) с 2:33:09 часа. Представителите на Кения триумфираха в полумаратона на 21 километра. При мъжете най-бърз беше Кенеди Кипкемой Роно с 1:04:35 часа, а при жените - Якинта Кавинду Пол с 1:14:44.

На дистанцията 10 км победители за трета поредна година са българите Иво Балабанов с 30:23 минути и Девора Аврамова с 33:52. Тази година Българската телеграфна агенция беше представена от свой отбор в емблематичното състезание. Близо 8000 души от 66 страни от цял свят застанаха на старта на 42-рото издание на Софийския маратон. / БТА

