Антикорупционната служба в Украйна извърши обиск в дома на олигарх, свързван със Зеленски

Коломойски е останал в продължение на 45 минути. В този ден е трябвало да се проведе неговия разпит, информира Украинская правда.

⚡️Oligarch Kolomoisky seen at National Anti-Corruption Bureau of Ukraine. Ihor Kolomoisky spent about 45 minutes at the Kyiv office of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine (NABU), Ukrainian investigative journalism outlet https://t.co/Txp8tDt9yq reported.

В средата на септември детективите на НАБУ извършиха обиск в дома на Коломойски в курорта Буковел. Органите на реда иззеха документи и съдържанието на таблет. Самият бизнесмен тогава заяви, че "не е чувал за такова нещо."

Detectives searched Kolomoisky's apartment in September and were expected to question him on Oct. 4. The search was part of an embezzlement case into oil company Ukrnafta. Kolomoisky has not been charged in the case yet and denies wrongdoing.