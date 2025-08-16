Прахората са се хранили с развалено месо с червеи. Но защо?

Храната е един от основните стълбове на човешкото оцеляване. С течение на времето тя се е променила коренно до наши дни. Известно е, че в миналото нашите предци са яли сурово месо и не са готвили парчетата месо, които са ловували. С течение на годините храната започна да се готви, както и днес. Малко хора знаят, че освен сурово месо, неандерталците са яли и месо, което е било в процес на разлагане. Това изглежда в противоречие с оцеляването на вида, но според проучване, публикувано в "Sciences Advances", това е било така.

Това изглежда много сложно за проучване, но експертите, които са стигнали до този извод, казват, че това е било така, поради високото наличие на азотни изотопи в костните останки. Те се хранели с големи животни като мамути, бизони и северни елени. Ядели разваленото месо, след като добавяли подправки.

Месо с мухи и червеи

"Тези посветени ловци на големи бозайници вероятно съхранявали или запазвали части от плячката си за по-късна употреба предвид непредвидимите добиви", обяснява проучването, публикувано в "Sciences Advances".

"Тези запаси, независимо дали са пресни, сушени или пушени, неизбежно привличат мухи по време на преработката и с течение на времето започват да гният и да се заразяват с червеи", казват те, добавяйки, че "ларвите на мухите са богат източник на мазнини, протеини и хранителни вещества, широко разпространени и лесни за получаване". Тези ларви съдържат високи нива на азот, което би обяснило повишените нива в костните останки.

Изследователите завършват проучването, като оставят отворени повече хипотези за изследване, тъй като това би отворило досега неизвестна врата по отношение на храненето на нашите предци. Въпреки че беше известно, че те консумират сурови продукти, не беше известно, че ядат развалено месо, пише още "Marca".

