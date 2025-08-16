Кейт Мидълтън и принц Уилям напускат дома си

Принцът и принцесата на Уелс - Уилям и Кейт Мидълтън, ще напуснат дома си. Причинат е, че ще се преместят в нов дом в Уиндзор, предаде ДПА. Кралската двойка с трите си деца - Джордж, Шарлот и Луи, ще се нанесе в жилище с осем спални. Имението е наречено "Форест лодж" (Forest Lodge). "Семейството ще се премести по-късно тази година", каза говорител на Кенсингтънския дворец. Според британския вестник "The Sun" Уилям и Кейт сами плащат за имота и ремонта му, като по този начин избягват допълнителни разходи за данъкоплатците.

Изданието съобщи, че вече са започнали малки ремонтни дейности в сградата, която е класифицирана като паметник на културата. През 2001 г. имението претърпя реставрационни работи на стойност 1,5 милиона британски лири и беше пуснато на пазара за отдаване под наем за 15 000 британски лири на месец, отбелязва ДПА.

Снимките, направени в дома по това време, показват, че имотът се отличава с оригинална каменна зидария, изящни корнизи и декорации по таваните.

Кейт и Уилям не страдат от липса на имоти

Снимка: Getty Images

В новото си жилище Уилям и Кейт няма да са далеч от настоящия им основен дом - "Аделейд котидж" (Adelaide Cottage), в Уиндзор. Училището на децата им също е наблизо. Принцът и принцесата на Уелс също така имат домове в Норфолк и в двореца Кенсингтън в Лондон, което е важно, тъй като синът им Джордж, който все по-активно поема роли, за да бъде подготвен за бъдещото му сядане на трона, един ден също ще бъде техен собственик.

Като наследник на британския престол, Уилям получи имение в Корнуол, земи, имоти и инвестиции на стойност над един милиард британски лири, когато баща му Чарлз стана крал.

Вестник "The Sun" изчислява, че "Форест лодж" ще струва около 16 милиона британски лири на свободния пазар. Имението е собственост на британския крал, пише БТА.

