Новак тресна традиционен тим във Висшата лига, дуо блести за разгром на Тотнъм с шедьовър

Новакът във Висшата лига Съндърланд постигна изненадващ успех с 3:0 над Уест Хям на старта на английското първенство.

Междувременно Тотнъм не допусна грешна стъпка срещу друг завърнал се тим в елита - Бърнли. "Шпорите" разгромиха съперника с 3:0. Ричарлисон откри резултата в 10-ата минута, възползвайки се от асистенция на лятното попълнение Мохамед Кудус. Комбинацията се повтори след час игра, когато бразилецът вкара шедьовър с ножичен удар. Малко по-късно Бен Джонсън уби интригата.

ОЩЕ: Екитике вече показва класа, а неочакван герой спаси Ливърпул от фалстарт във Висшата лига

По-рано през деня Астън Вила и Нюкасъл завършиха 0:0. "Лъвовете" останаха в намален състав още в 66-ата минута, когато Езри Конса получи директен червен картон за задържане на противников състезател. "Свраките" имаха превъзходство през цялата среща, но не се възползваха от положенията си за гол. Отсъствието на голямата им звезда в нападението Александър Исак оказа своето влияние.

ОЩЕ: Мениджър на претендент за титлата във Висшата лига: Копаем, копаем и продължаваме да копаем, за да стигнем златото