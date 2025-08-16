Борис Бонев: Днес тотално се вбесих и си изпуснах нервите (СНИМКА)

Общинският съветник от ПП "Спаси София" Борис Бонев разказа драматична история в своя Facebook профил, в която става дума за човек, на когото му е прилошало, за крайно несъобразителни граждани и за една линейка, която почти се разпада, за да се отзовава на сигналите за спешни случаи в столицата. "Признавам, без да ме е срам, че днес тотално се вбесих и си изпуснах нервите.", започва разказа си Бонев.

"За съжаление, докато провеждаме акция по почистване и облагородяване на квартална градинка, един от хората дошли да помагат (на 73 години) колабира в локалното пред блока до градинката. " Извикахме линейка, а докато я чакахме направихме това, което се очаква - оставихме го да легне, вдигнахме му краката, дадохме му вода. Тогава се появи сив автомобил, който започна да маневрира така, че да спре буквално там, където бяхме ние с падналия човек. Обяснихме първоначално спокойно, да не паркира тук, защото чакаме линейка и ще пречи. Не го интересувало. Искал да си спре пред входа.", разказва Бонев и добавя: "Жената до него започна да обяснява, че от 40 години тука живеела и искала да си спре пред входа. Нямало значение, че има колабирал човек и се чака линейка. Къде иначе да били паркирали? (Обръщам внимание, че буквално имаше 10-тина свободни паркоместа на 50 метра разстояние). Признавам си, без да ме е срам, че само останалият ми самоконтрол ме спря от физическа агресия към тези две НЕЧОВЕШКИ същества. Умът ми не побира, какво ти се върти в извратения мозък, за да ти е важно къде точно ще паркираш, а не че има човек в беда. Накрая паркираха в зелената площ в съседство. Демонстративно!".

Линейката закъснява и едва не се разпада

Снимка: Boris Bonev/Facebook

Бонев продължава разказа си, за който сам признава, че си е изпуснал нервите. "Междувременно бяха минали 30 минути, а линейка НЕ идваше. Отново се обадих на 112. Попитах кога да я чакаме тази линейка и отговорът на операторката беше "Господинеееее, сега ще ви свържа с бърза помощ. Питайте си ги тях.". А от Бърза помощ ми отговориха "Ало. Да. Пътува линейката" и ми затвориха. На 40-тата минута линейката дойде. Очукана, ръждясала, изпочупена, а бурканът ѝ залепен с тиксо. Моделът бил модел на годината през 2007 г. 18 години по-късно още спасява човешки животи. Важно е да има БМВ-та за полицията. МНОГО ПО–ВАЖНО Е ОТ ТОВА ДА ИМА ЛИНЕЙКИ, КОИТО НЕ СЕ РАЗПАДАТ В ДВИЖЕНИЕ!!!!", добавя Бонев.

Той завършва със заключение, че все пак има две положителни неща: "Слава Богу, човекът е добре. А двете лекарки от линейката бяха прекрасни - много професионални и любезни, въпреки условията, в които работят. А да, за цяла София с 1 500 000 жители има 9 дежурни екипа. ДЕВЕТ!".

"Тази държава се разпада - институционално и човешки! Борисов, Пеевски, Трифонов, Зафиров, ако си мислите, че в мерцедесите и майбасите на НСО ще ви се размине сблъсъка с българската реалност, за която вие съществено допринасяте - дълбоко грешите. Някой ден и вас ще ви застигне и всичките пари, кражби, далавери и връзкарство, които имате няма да ви помогнат тогава.", завършва емоционалния си разказ Борис Бонев.