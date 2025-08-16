Сити почна с разгромите, а Холанд - с головете! Намериха ли "гражданите" новия Де Бройне?

Манчестър Сити постигна повече от категоричен успех с 4:0 над Уулвърхамптън в поредния двубой от първия кръг на Висшата лига. На "Молиню" Ерлинг Холанд материализира натиска на "гражданите" в 34-тата минута. За гола основна заслуга имаше Тижани Райндерс. Три след това нидерландецът удвои. В 61-вата минута Райндерс асистира на Холанд за 3:0. До края резервата Шерки също записа името си сред голмайсторите.
Сити разгроми Уулвс
Гостите засвидетелстваха превъзходството си от самото начало. В 19-ата минута Холанд пропусна с глава при центриране на Силва. В средата на полувремето гол на домакините бе отменен заради засада. В 34-тата минута логичното се случи. Новото попълнение Райндерс спечели терен и изведе Люис, който пусна към Холанд, а таранът нямаше как да сбърка за 0:1.
This man. pic.twitter.com/vLWO7wVZQ0— Manchester City (@ManCity) August 16, 2025
180 секунди по-късно нидерландският халф собственоръчно удвои преднината на Сити. В началото на втората част Уулвс опитаха да вдигнат темпото. Дори принудиха Трафорд да се намесва. И тъкмо в този момент Райндерс организира превъзходна атака, която Холанд завърши за 0:3. В 81-вата минута появилият се от скамейката Шерки реализира красив гол за 0:4.
С доброто си представяне Тижани Райндерс определено напомни за напусналия в посока Наполи Кевин де Бройне. До края на сезона има много време, но халфът впечатли и в контролите, което вдъхновява феновете на Сити.
It's so good to be back! 👊— Manchester City (@ManCity) August 16, 2025
🐺 0-4 @okx pic.twitter.com/sjqc36eIAP