Сити почна с разгромите, а Холанд - с головете! Намериха ли "гражданите" новия Де Бройне?

16 август 2025, 21:32 часа 486 прочитания 0 коментара
Манчестър Сити постигна повече от категоричен успех с 4:0 над Уулвърхамптън в поредния двубой от първия кръг на Висшата лига. На "Молиню" Ерлинг Холанд материализира натиска на "гражданите" в 34-тата минута. За гола основна заслуга имаше Тижани Райндерс. Три след това нидерландецът удвои. В 61-вата минута Райндерс асистира на Холанд за 3:0. До края резервата Шерки също записа името си сред голмайсторите.

Гостите засвидетелстваха превъзходството си от самото начало. В 19-ата минута Холанд пропусна с глава при центриране на Силва. В средата на полувремето гол на домакините бе отменен заради засада. В 34-тата минута логичното се случи. Новото попълнение Райндерс спечели терен и изведе Люис, който пусна към Холанд, а таранът нямаше как да сбърка за 0:1.

180 секунди по-късно нидерландският халф собственоръчно удвои преднината на Сити. В началото на втората част Уулвс опитаха да вдигнат темпото. Дори принудиха Трафорд да се намесва. И тъкмо в този момент Райндерс организира превъзходна атака, която Холанд завърши за 0:3. В 81-вата минута появилият се от скамейката Шерки реализира красив гол за 0:4.

С доброто си представяне Тижани Райндерс определено напомни за напусналия в посока Наполи Кевин де Бройне. До края на сезона има много време, но халфът впечатли и в контролите, което вдъхновява феновете на Сити.

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Манчестър Сити Висша лига Уулвърхемптън Ерлинг Холанд Тиджани Райндерс
