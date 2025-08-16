Най-важните новини за деня: 16 август 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 16 август.

СРЕЩАТА В АЛЯСКА: ПУТИН НЕ ОБЯВИ ПРИМИРИЕ В УКРАЙНА, ТРЪМП СИ ТРЪГВА БЕЗ СДЕЛКА (ВИДЕО)

"Проправяне на път към мир" - за това заговори руският диктатор Владимир Путин по време на срещата си с американския президент Доналд Тръмп, но намекна, че няма да се откаже от максималистичните си цели в Украйна. Републиканецът, от своя страна, сподели, че е постигнат "прогрес", но че няма "сделка" - вероятно за примирие в Украйна. Тези празни на пръв поглед думи белязаха пресконференцията в ранните часове на 16 август (българско време) в американската военна база "Елмендорф-Ричардсън" в Анкъридж, Аляска. Изминаха седем години, откакто Путин се появи заедно с американски президент, за да отговаря на въпроси - на срещата в Хелзинки през 2018 г. Сега обаче това не се случи, защото имаше само изявления на лидерите.

Снимка: Getty Images

ПОРАЖЕНИЕ ИЛИ УСПЕХ ОТ СРЕЩАТА ТРЪМП-ПУТИН: ОТЗВУК И АНАЛИЗ ОТ ИТАЛИЯ

Срещата в Аляска между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския диктатор Владимир Путин е водеща тема за италианските медии днес. Припомняме, че Италия е един от най-твърдите поддръжници на Украйна срещу руската агресия, а италианският премиер Джорджа Мелони не веднъж е критикувала руския лидер и поддържа близки отношения с Тръмп. „Скай Ти Джи 24“ пише, че срещата между Путин и Тръмп е била продуктивна, но без сделка за прекратяване на огъня, което беше целта й. Постигнат беше голям напредък, но все още не е постигнато споразумение за спиране на боевете, а Киев и ЕС бяха едва ли не набедени от руския лидер, че могат да попречат на мира.

ТОЛ КАМЕРИТЕ ВЕЧЕ СЛЕДЯТ И ЗА ПОСТАВЕН КОЛАН: МНОЖЕСТВО НАРУШИТЕЛИ САМО ЗА ДНИ

От Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) обявиха, че от 12.08.2025 г. тол камерите на територията на страната вече следят и за това дали водачите на превозни средства са поставили предпазните си колани. По данни на агенцията от момента на въвеждането на тази функционалност, т.е. за пет дни, са установени 170 доказателствени записа, които ясно доказват, че много хора продължават да не си слагат колан, когато управляват автомобил, въпреки че е задължително.

Снимка: Getty Images

ТРЪМП НЕ СИ ИЗИГРА КАРТИТЕ И РАЗБРА ОТ ПЪРВА РЪКА КАКВО Е ДА ГОВОРИШ С ПУТИН: АНАЛИЗ ОТ СРЕЩАТА В АЛЯСКА

„В крайна сметка Доналд Тръмп разбра от първа ръка какво е да преговаряш с Владимир Путин за Украйна. Русия не е мръднала и няма да мръдне дори милиметър от своите позиции. Тръмп напуска срещата с празни ръце за пореден път, докато Путин беше посрещнат на червен килим и показа, че е незаобиколим фактор и без преговори и постигане на целите на Русия, явно няма да има постигнат мир“. Това заяви бившият заместник-външен министър Милен Керемедчиев пред bTV за резултата от срещата между президентите на САЩ и Русия – Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска.

"КАТО НА КУКЛЕН ТЕАТЪР ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА": РЕЗУЛТАТЪТ ОТ СРЕЩАТА В АЛЯСКА

Много погледи и очаквания бяха съсредоточени в срещата на лидерите на САЩ и Русия - Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска. Въпреки проведените разговори, Путин не обяви примирие, а Тръмп си тръгна с наведена глава без сделка. Какво се случи преди това? Тръмп кацна в съвместната база Елмендорф-Ричардсън с надеждата да отлети няколко часа по-късно, приветстван като миротворец и посредник в сделките. Вместо това той се завръща във Вашингтон, след като е позволил на международен пария да се върне от студа и очевидно не е получил почти нищо в замяна.

Снимка: Getty Images

"РУСИЯ Е ГОЛЯМА СИЛА, А ТЕ НЕ СА": БЕЗ ДА НАЛАГА САНКЦИИ НА ПУТИН, ТРЪМП ПРАТИ ТОПКАТА В ПОЛЕТО НА ЗЕЛЕНСКИ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп и руският диктатор Владимир Путин са постигнали широко съгласие по въпросите за гаранциите за сигурността на Украйна, заяви самият домакин на срещата в Аляска в интервю за Fox News - единствената мейнстрийм телевизия в САЩ, която се смята за благосклонно настроена към Републиканската партия. Тръмп седна за разговор с Fox почти веднага след края на събитието във военната база "Елмендорф-Ричардсън" в Аляска.

СЛЕД "АЛЯСКА 2025": ТРЪМП Е КАЗАЛ НА ЕВРОЛИДЕРИТЕ, ЧЕ ПУТИН НЕ ИСКА ПРИМИРИЕ В УКРАЙНА

Американският президент Доналд Тръмп е казал на украинския държавен глава Володимир Зеленски и лидерите на НАТО, че руският диктатор Владимир Путин не иска временно прекратяване на огъня в Украйна. Това твърди журналистът от американската медия Axios Барак Равид, позовавайки се на свои източници. Все още няма официално потвърждение, но е налице същата информация и от друг авторитетен източник - CNN.

Снимка: Getty Images

НАЙ-ГОЛЯМАТА ГРЕШКА НА ДОНАЛД ТРЪМП ВЪВ ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА

Съединените щати често са критикувани за това, че се ориентират към краткосрочни цели и променят курса си прекалено бързо. Всъщност по важни въпроси Вашингтон е бил изключително последователен в своята външна политика. Помислете за стратегическото сближаване с Индия, което започна по време на администрацията на Клинтън и бе разширено по двупартиен начин в продължение на 25 години – досега. Внезапната и необяснима враждебност на президента Доналд Тръмп към Индия обръща политиките, провеждани от пет администрации, включително и от неговата предишна, пише в свой анализ за "The Washington Post" американският журналист от индийски произход Фарийд Закариа.

ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО - 17 АВГУСТ 2025 Г. (НЕДЕЛЯ)

Какво време ни очаква в неделния 17 август и очаква ли се някакво разхлаждане? Отговорът идва с прогнозата за времето на НИМХ. През нощта над повечето райони ще бъде ясно. Купеста облачност ще има в западната част от страната, а превалявания от дъжд - на отделни места в крайните северозападни райони. Вятърът ще отслабне и в повечето места ще стихне. Преди обяд ще бъде слънчево. Следобед ще се развива купеста облачност и на отделни места в северозападните и югоизточните райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°, за София - около 30°.

ПЛАНЪТ НА ТРЪМП ЗА КАВКАЗ КРИЕ ПОВЕЧЕ РИСКОВЕ, ОТКОЛКОТО ПОЛЗИ ЗА САЩ

За Съединените щати арменско-азербайджанското споразумение не носи никакви конкретни ползи и е свързано с много рискове, пише The American Conservative. Преди да приветстваме срещата на президента Доналд Тръмп с лидерите на Армения и Азербайджан във Вашингтон на 8 август, трябва да се запитаме: Защо американците изобщо са замесени в разрешаването на вековен конфликт на 6000 мили разстояние, на място, което няма голяма стратегическа стойност за Съединените щати? Срещата в Белия дом беше приветствана като исторически пробив, но произтичащото от нея „съвместно изявление“ не прави нищо повече от това да създаде нови потенциални проблеми за американската външна политика.