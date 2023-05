Арести в Украйна заради кадри как и къде работи украинската ПВО в Киев (ВИДЕО)

От официално съобщение на СБУ стана ясно, че са арестувани шестима души, които са разпространявали онлайн кадри от уличните камери в града. На тези кадри се вижда как работи украинската ПВО. За това нещо в украинското законодателство се предвиждат до 8 години затвор.

The SBU detained individuals and blocked online cameras that showed the work of air defense during the rocket attack on Kyiv on May 16. Law enforcement officers identified 6 residents who illegally distributed information about the position of air defense during the attack. pic.twitter.com/sdxxVpoygm