Арестуваха руски агент, подготвял покушение срещу създателя на "Азов"

Военното контраразузнаване на Украйна е разкрило руски агент, подготвящ ракетно-бомбена атака срещу Андрий Билецки, създателя на батальона "Азов" - днес вече част от Националната гвардия на Украйна. Украинската Служба за сигурност със съдействието лично на главнокомандващия украинската армия генерал Олександър Сирски и командващия на войските за безпилотни системи на Въоръжените сили на Украйна Роберт Бровди, е предотвратила опитите на Русия да елиминира Билецки, който в момента е командир на Трети армейски корпус на Силите за отбрана.

Атаката е трябвало да бъде извършена в зоната на бойните действия на фронта, където се намира Билецки.

Руските специални служби са вербували оператор на дронове от украинска бригада, изпълняваща задачи в Харковска област, се казва в съобщението на Службата за сигурност. Агентът е използвал достъпа си до официална информация, а също така се е опитал тайно да поиска от колегите си класифицирана информация.

Още: Войната в Иран няма да ни отклони от Украйна: Макрон посрещна Зеленски в Париж